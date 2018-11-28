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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Can dostların dostu...Sokak hayvanlarını beslemeden huzurla yemek yiyemiyor

Can dostların dostu...Sokak hayvanlarını beslemeden huzurla yemek yiyemiyor

SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİ

Köpek Bild Hayvan Sokak Hayvanları 

-ALİ ÖĞÜT'ÜN AÇIKLAMASI
-SOKAK HAYVANLARINDAN DETAY

( MANİSA )- Emekli olduktan sonra kendini adeta sokak hayvanlarına adadı MANİSA

- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde belediyeden emekli olduktan sonra hayatını adeta sokak hayvanlarına adayan 62 yaşındaki Ali Öğüt, can dostların en yakın dostu oldu. Sokakta yaşayan kedi ve köpekleri her gün aksatmadan ziyaret eden ve aldığı mamalarla besleyen Öğüt, sokak hayvanlarını beslediği zaman huzur bulduğunu söyledi.

Ali Öğüt, aylık 300 TL'ye aldığı köpek ve kedi mamalarını ilçenin çeşitli yerlerinde yaşamakta olan kedi ve köpekleri satın aldığı mamalarla besliyor. Belediyeden emekli olduktan sonra, sokak hayvanlarını beslemeye başlayan Ali Öğüt, "Ben evimde karnımı doyuruyorum. Yemek yerken rahat ve huzurlu yemek istiyorsam muhakkak sokak hayvanlarının karnını doyurmak zorundayım. eğer doyurursam o zaman rahat ve huzurlu yemek yiyebiliyorum." dedi.
Öğüt, köpek ve kedileri beslemeye gittiğinde gösterdikleri sevinç hareketlerinin görülmeye değer olduğunu ve bu sayede geceleri huzur içinde uyuyabildiğini sözlerine ekledi. Öğüt'ün duyarlı davranışı da vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.
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