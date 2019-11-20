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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Camii Kebir'in kapı üstlerindeki tenteler söküldü - KAYSERİ

Camii Kebir'in kapı üstlerindeki tenteler söküldü - KAYSERİ

- Tarihi Camii Kebir'den görüntüler - Sökülen tentelerden görüntüler - Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir'in konuşması Kayseri 'de Camii Kebir'in kapı üstlerindeki tenteler söküldüKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de tarihi Camii Kebir'in kapı üstlerine yapılan plastik tenteler söküldü.Yaklaşık 9 asırlık caminin kapı üstlerine yapılan plastik tenteler, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine kimliği belirsiz kişilerce sökülerek avluya bırakıldı.Cami ile bitişiğindeki Vezir Hanı arasında kalan boşluk üzerine yaptırılan tentenin ise yerinde olduğu belirlendi.Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Camii Kebir'in restorasyonu için proje çalışması başlattıklarını ve çalışmalar sırasında bu eklentilerin kaldırılacağını belirtmişti.

Restorasyon Muhabir Irak 

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