Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Cam kemik hastaları'ndan karikatür ve resim sergisi - ANKARA

'Cam kemik hastaları'ndan karikatür ve resim sergisi - ANKARA

"Cam kemik hastaları"ndan karikatür ve resim sergisi - ANKARA - "Cam kemik hastaları"ndan karikatür ve resim sergisi - Sergiden ve katılımcılardan detay görüntüler - Elif Gamze Bozo ile Cüneyd Özen'in konuşmaları"Cam kemik hastaları"ndan karikatür ve resim sergisi - Cam kemik hastaları Elif Gamze Bozo ile Cüneyd Özen'in karikatür ve resim sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldıANKARA (AA) - "Cam kemik hastaları" Elif Gamze Bozo ile Cüneyd Özen'in karikatür ve resim sergisi sanatseverlerle buluştu.Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılan sergide, 27 resim ve karikatür yer aldı.Cam kemik hastası Elif Gamze Bozo, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, 2015'te geçirdiği bir kaza sebebiyle 8 ay boyunca evde kaldığını ve bu süreçte annesinin önerisiyle resim yapmaya başladığını söyledi.

Resmi kendi ruhunu beslemek amacıyla yaptığını dile getiren Bozo, "Hayallerimi renkli mandallarla tuvalin üzerine asıyorum. Cüneyd ile geçen sene karar verdik onun sergisi daha önce olmuştu. Daha sonra beraber sergi açabilir miyiz düşüncesi oluştu. Cüneyd olumlu bakınca 'Evet neden olmasın' dedik. 13 yıllık beraberliğimizi sanatla taçlandıralım istedik. Biz bu çalışmaları ön yargıları kırarak yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Sergi, 21 Kasım'a kadar sürecek.

Karikatür Resim Sergisi 

İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
En Çok Paylaşılan Komik KarikatürlerEn Çok Paylaşılan Komik Karikatürler
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı