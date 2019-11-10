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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - TUNCELİ

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - TUNCELİ

- Vali Tuncay Sonel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması - 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu'nun çelenk sunması - Saygı duruşu - Törene annesiyle katılan bir çocuğun asker selamı vermesi - Törene katılanlardan görüntü - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki tören - Tören katılan minik bir kız çocuğunun elindeki bayrağı sallaması - Türkçe Öğretmeni Melek Sezer Yüksel'in konuşması - Öğrencilerin gösterileri - Bir minik öğrencinin "Nasıl söylerim" adlı şarkıyı söylemesi ve salondakilerin alkışlaması - Ödül töreniBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Tunceli 'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendiTUNCELİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Tunceli 'de düzenlenen törenlerle anıldı. Tunceli 'de ilk tören Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden anma programında konuşan Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Melek Sezer Yüksel, büyük önder Atatürk'ü ölümün 81. yılında saygı minnetle andıklarını söyledi.

Program, öğrencilerin okuduğu şiirler, "Atatürk Oratoryosu" ve hafta dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.Programa, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Ümit Kaya, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Yarış Saygı Duruşu Kompozisyon Kız Çocuğu Öğrenciler 

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