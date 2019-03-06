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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da 'Regaip Kandili' programı

Bursa'da 'Regaip Kandili' programı

Bursa 'da "Regaip Kandili" programı - Programdan detay görüntüler Bursa 'da "Regaip Kandili" programıBURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, "Regaip Kandili" özel programı düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre Ve Kütür Merkezi'nde gerçekleştirilen programı, şef Gökay Usludur yönetti.Hafız Ali Tel'in konuk olduğu gecede, tasavvuf müziğinin seçkin eserleri Bursa lı müzikseverler tarafından beğeniyle dinlendi.Program sonunda Hafız Ali Tel ve Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, uzun süre alkışlandı.

Tasavvuf Kışla 

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