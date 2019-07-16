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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa barajlarından sevindiren haber İzle

Bursa barajlarından sevindiren haber İzle

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( BURSA )- Bursa barajlarında son durum BURSA

Lyon Doluluk Oranı İçme Suyu 


- Bursa'nın içme suyunu karşılayan barajlardan gelen haberler sevindirdi. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın aralık ayının son haftasına kadar yetecek suyu var. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 62, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 97.75 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 80.22 olarak tespit edildi. Toplam su hacminin 53 milyon 351 bin 749 metreküp olduğu, Bursa’nın içme suyu barajlarından verilen su miktarının 362 bin 314 metreküp olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile Aralık ayının son haftasına kadar sıkıntı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.
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