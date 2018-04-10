Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bu köprüden geçmek yürek ister

Bu köprüden geçmek yürek ister

Asma Köprüden Detay Görüntüler

Uzunlu Çelik Halat 

-Köprü üzerinden araç geçişlerinin görüntüleri
-Araç şoförleriyle konuşmalar

( ARTVİN - ÖZEL - HD)- Her gün Çoruh Nehri'ne düşme tehlikesi ile asma köprüden araçlarıyla geçiyorlar ARTVİN

- Artvin’in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerindeki çelik halatlı ahşap köprüden tonlarca ağırlıktaki araçlarla geçmek zorunda kalan şoförler her gün korku dolu anlar yaşıyor. Çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü yörede daha çok yayalar ve küçük araçlar tarafından kullanılırken, baraj şantiyesine ve bölgedeki kömür deposuna giden büyük araçların kullanacağı başka bir yol olmaması nedeniyle kamyon, kepçe ve mikser gibi tonlarca ağırlıktaki araçlar da köprüyü kullanıyor. Araçların geçişi sırasında köprüden gelen sesler ve köprünün aşırı derecede sallanması herkesin korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor. Bölgede başka bir geçiş alanının olmadığını ve bu nedenle asma köprüyü kullanmak zorunda olduklarını belirten Kamyon şoförü Celal Yurtseven, “Ölümü göze alarak her gün bu köprüyü kullanmak zorundayız. Acaba halatlar kopacak mı diye tedirgin oluyoruz ancak ekmek parası için ölümü göze alıp köprüden geçiyoruz” dedi.
Yaklaşık 28 ton ağırlığındaki beton yüklü mikser ile asma köprüden sık sık geçmek zorunda kalan mikser şoförü Hüseyin Arslan ise “Bu köprü sırat köprüsü, biz bu dünyada bu köprüden geçiyoruz ki öbür dünyada rahat geçelim” diyerek yaşadıkları durumu esprili bir şekilde anlatıyor. (TO-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Van'ın En Güzel Kedisine Evladı Gibi BakıyorVan'ın En Güzel Kedisine Evladı Gibi Bakıyor
Doğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'deDoğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'de
Karadeniz Yaylalarında Bahar GüzelliğiKaradeniz Yaylalarında Bahar Güzelliği
Yılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi OlduYılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi Oldu
Savaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir EdiyorSavaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir Ediyor
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı