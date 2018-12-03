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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı - KIRŞEHİR

Bozlak ustası Muharrem Ertaş anıldı - KIRŞEHİR

- Kırşehir Gazeteciler, Radyocular, Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık ve gazetecilerin Muharrem Ertaş'ın mezarına ziyareti - Dua edilmesi, çiçek konması - Cemiyet Başkanı Sait Yanık'ın konuşması - Muharrem Ertaş'ın mezarından detaylarBozlak ustası Muharrem Ertaş anıldıKIRŞEHİR (AA) - Halk ozanı Neşet Ertaş'ın babası bozlak ustası Muharrem Ertaş, ölümünün 34. yılında mezarı başında anıldı.Abdal kültüründen gelen sanatçılar başta olmak üzere vatandaşlar, Muharrem Ertaş'ın merkez Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Dua okuyup, mezara çiçek bırakan ziyaretçiler, mezarı babasının ayak ucunda olan Neşet Ertaş için de dua etti. Kırşehir Gazeteciler, Radyocular, Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık ve gazeteciler de Muharrem Ertaş'ın mezarına ziyarette bulundu.Yanık, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Muharrem Ertaş'ın Kırşehir 'in yetiştirdiği büyük bozlak ustalarından biri olduğunu belirterek, basın mensuplarıyla 34. ölüm yıl dönümünde Ertaş'ı mezarı başında andıklarını söyledi.

Muharrem Ertaş'ın, dilden dile dolaşan sayısız eser kazandırdığını aktaran Yanık, "İsterdik ki Kırşehir 'in adını dünyaya duyuran Neşet Ertaş'ın hem ustası hem de babası Muharrem Ertaş'ı daha çok kişi gelerek, ansın. Gazeteciler ve basın mensupları olarak değerlerimiz olan ustalarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.
- Muharrem ErtaşHalk ozanı Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş, 1913 yılında Yağmurlubüyükoba köyünde zurnacı Kara Ahmet ile Ayşe Hanım’ın 5 çocuğundan birisi olarak dünyaya geldi. Köyünde başlayan çileli yaşamı merkez Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan gecekonduda devam eden bozlak ustası Muharrem Ertaş, 1984 yılında, 71 yaşında hayatını kaybetti.Muharrem Ertaş, "Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri", "Kırat Bozlağı", "Aldı Dert Beni", "Yağmur Yağdı Yine Bulandı Hava", "Yeni Geldim Dinek Dağı", "Şu Yalan Dünyadan Usandım", "Ağ Ellerin Sala Sala Gelen Yar", "Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber", "Gönül Ne Gezersin", "Kısmet Kalktı Şu Ellerde Durulmaz" gibi birçok türkü ve bozlağı Türk halk müziğine kazandırdı.

Gecekondu Abrin Bozlak Ziyaretçiler Basın Mensupları 

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