Bodrumlular aç kalan yaban domuzlarını besliyor - MUĞLA
- Domuzların gündüz ve gece sokaklarda gezinmesi - Vatandaşların kentin girişlerine yiyecek bırakması - Yeşim Güngör ile röportaj - Pazarcı esnafı Mustafa Öz ile röportajBodrumlular aç kalan yaban domuzlarını besliyor - Bodrumlular, aç ve susuz kalan yaban domuzlarının şehir merkezine inmelerini önlemek amacıyla geliş güzergahlarına yiyecek ve su bırakmaya başladı - Yaban domuzlarının geldiği alanlara yiyecek bırakan Yeşim Güngör: - "İnsanların domuzlara birebir su verdiğini gördüm. Her yer bina olduğu için hayvanlar su bulamıyor. Olumsuz olayların yaşanmasını ve onların insanlarla temas etmesini istemiyoruz" - Ürünlerini aç kalan domuzlara veren pazarcı esnafı Mustafa Öz: - "Domuzların insanlara zarar vermesini önlemeye çalışıyoruz. Domuzlara ekmek, karpuz, mısır gibi yiyecekler getirdik"MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde aç ve susuz kalan yaban domuzlarının şehir merkezine inmesini önlemek amacıyla vatadaşlar, domuzların bulunduğu yerlere yiyecek ve su bırakıyor.Konacık Mahallesi'nde aç ve susuz kaldıkları için kente giren irili ufaklı 20'ye yakın yaban domuzunun evlerin bahçelerinde yiyecek ve su aradıklarını gören mahalle halkı, kendilerince tedbir aldı.Çırkan mevkisinde yerleşim yerlerine inen yaban domuzlarının bir daha şehir merkezine gelmemesi için harekete geçen vatandaşlardan Yeşim Güngör ve Mustafa Öz, kamyonete yükledikleri yiyecek ve su dolu bidonları hayvanların geliş güzergahındaki noktalara bıraktı.Yeşim Güngör, yaban domuzlarının da yaşama hakkı olduğunu belirterek, söz konusu alana bir haftadır yiyecek ve su bıraktılarını anlattı. Güngör, "Bunu yaparak hayvanların, evlerin bulunduğu alana inmesini engelleyeceğimizi düşünüyoruz. Belediye de bu bölgelere suluk hazırlıyor. Bizim tek amacımız bu hayvanların aşağıya inmesini engellemek." diye konuştu. Hayvanların kurak havalarda ormanda susuz kaldığını ve bu yüzden şehir merkezine indiğini savunan Güngör, "İnsanların domuzlara birebir su verdiğini gördüm. Her yer bina olduğu için hayvanlar su bulamıyor. Olumsuz olayların yaşanmasını ve onların insanlarla temas etmesini istemiyoruz." şeklinde konuştu. Pazarcı esnafı Mustafa Öz de aç kalan yaban domuzlarına yiyecek vererek, hayvanları insanların bulunduğu alandan uzaklaştırmaya çalıştıklarını anlattı.Öz, "Domuzların insanlara zarar vermesini önlemeye çalışıyoruz. Domuzlara ekmek, karpuz, mısır gibi yiyecekler getirdik. Bu yiyecekleri onların indiği alanlara koyuyoruz." dedi. Domuz sürüsüyle her gün karşılaştığını aktaran Caner Aydın da hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, "Bence çok iyi bir çalışma. Bu sayede domuzların aşağıya inmemesi de sağlanır. Burada yaşayanlar için güzel olur. En azından domuzlar insanların bahçelerine girip saldırmazlar." ifadelerini kullandı. - "Sıkıştırılmadıkça tehlikeli bir hayvan değildir"Yaban Hayatı Eylem Grubu Başkanı Süha Umar, yaban domuzunun tehlikeli bir hayvan olmadığını, bütün hayvanlar gibi sıkıştırılmadıkça veya yavrularının tehlikede olduğunu görmediği sürece kimseye saldırmayacağını söyledi.
Yaban domuzlarının ormanlar için son derece yararlı hayvan olduğunu anlatan Umar, "Orman zararlılarını tüketen, ağaçların diplerini kazarak havalandıran bir hayvandır. Onun için son derece yararlıdır." dedi. Umar, yaban domuzlarının şehir merkezine inmesine ilişkin, şunları kaydetti:"Nüfusu dünya üzerinde ve Türkiye'de kontrolsüz bir şekilde artmaktadır. İnsanlar çeşitli nedenlerle doğaya müdahale ediyorlar. Bodrum gördüğümüz gibi tam bir usulsüz yapılaşma içerisindedir. Bu nedenle dağ taş bina dolmuştur ve dolmaya da devam etmektedir. Bütün bu gerekli gereksiz kurala aykırı yapılaşma, yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Bu durumda o hayvanların yaşayabilmek, beslenebilmek için bir yere ihtiyaçları var. Bodrum'da çöpler ortada kalıyor. Bu çöpler içerisinde yiyecek artıkları var, bunlar doğru bir şekilde toplanmıyor. Önce bunu düzenlemek gerekiyor."Umar, Merkez Av Komisyonu kararı doğrultusunda, usulüne uygun bir biçimde yaban domuzlarının avlanabildiğini de sözlerine ekledi.Milas Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri de yapılaşmanın orman sınırına dayanması, yaban domuzlarının suya indiği hatlar üzerine konutlar inşa edilmesi ve bu hayvanların doğal besin bulamaması nedeniyle, yaban domuzu sürülerinin şehre indiğini belirtti.