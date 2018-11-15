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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da deniz dibi temizliği - MUĞLA

Bodrum'da deniz dibi temizliği - MUĞLA

- Bodrum'da deniz dibi temizliği - Temizlik çalışmasının su altı görüntüleriBodrum'da deniz dibi temizliği - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde belediye dalgıçları, iki saatte denizden 235 kilogram atık çıkardı.Bodrum Belediyesi'nce "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yaklaşık dört yıldır sürdürülen deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında, Kumbahçe Mahallesi'ndeki iskele ve liman çevresinde dalgıç ekibi tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.İlçe merkezinde yer alan Kumbahçe iskelesi ve limanı boyunca yaklaşık iki saat süren temizlik çalışmasında dalgıçlar, denizin dibinde birikmiş atıkları topladı.Çalışma sonunda iskele ve liman içinden lastik, cam, plastik, metal, tekstil ve elektronik malzemelerden oluşan 235 kilogram atık çıkarıldı.Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda atıklar ayrıştırılarak belediye geri dönüşüm tesisine nakledildi.

Tron Geri Dönüşüm Trol 

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