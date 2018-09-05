Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum Caz Festivali - MUĞLA

Bodrum Caz Festivali - MUĞLA

- Festival alanından görüntü - Festivali izlemeye gelen vatandaşlardan görüntü - KOREV Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz'in konuşması - Kenan Doğulu'nun konserinden görüntüBodrum Caz Festivali - Festival kapsamında sanatçı Kenan Doğulu konser verdiMUĞLA (AA) - Bodrum Caz Festivali, sanatçı Kenan Doğulu konseriyle devam etti.Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival kapsamında Doğulu, "İhtimaller Projesi" başlığı altında Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi.Konser öncesi konuşma yapan Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz, yaklaşık 20 bin çocuğun devlet koruması altında olduğunu söyledi.

Bu çocukların, ailelerde yaşanan travmatik sebeplerden dolayı koruma altına alındığını anlatan Aydeniz, "Şiddet, ihmal, istismar, içki ve uyuşturucu gibi alışkanlıklara sahip aileler. Çocukların bu ailelerin yanında yaşamaları uygun değil." dedi.
Devlette fiziki şartların çok uygun olduğunu belirten Aydeniz, şöyle konuştu:"Çocuklar hemen hemen her şeye sahip olarak yaşıyorlar. Tek ihtiyaçları olan şey sevgi. Maalesef bunu toplu bakım modellerinde devlet elinde sağlamak mümkün değil. Birebir aileyle ve sevgiyle büyümeleri gerekiyor. Araştırmalar gösteriyor ki sevgisizlik şiddetle eşdeğer. Bu çocukların bizim biyolojik çocuklarımızdan hiçbir farkı yok. Bize 'anne ve baba' diyorlar. Bizim çocuklarımızla aramızda 'kan bağımız' yok ama 'can bağımız' var."Konuşmaların ardından sahneyi Kenan Doğulu aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Doğulu ve caz orkestrası, pop ve caz türü şarkılarla izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.Festival, 9 Eylül'de sona erecek.

Alışkanlık İhtimal Uyuşturucu Sevgisizlik Devlet Koruması 

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
2 Bin 800 Yıllık Savaşçı Miğferine Paha Biçilemiyor2 Bin 800 Yıllık Savaşçı Miğferine Paha Biçilemiyor
Türk Yıldızları Yine Nefes KestiTürk Yıldızları Yine Nefes Kesti
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı