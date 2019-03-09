Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum 'Acı ot festivali' başladı - MUĞLA

Bodrum 'Acı ot festivali' başladı - MUĞLA

Bodrum "Acı ot festivali" başladı - MUĞLA - Bodrum "Acı ot festivali" - Festivalden görüntüler - Yöresel oyun oynayan vatandaşlar - Stantlardan görüntülerBodrum "Acı ot festivali" başladı - İki gün sürecek festivalde, Ege Bölgesi'ne özgü yöresel lezzetler beğeniye sunuluyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, "Acı ot festivali" başladı.
Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından Ortakent'te düzenlenen festivale, halk yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Ege Bölgesi'ne özgü yöresel otlar ve ürünlerin satışı yapıldı.İki gün sürecek festivalde, Ege'nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetleri, el emeği yöresel ürünler beğeniye sunuluyor.Festivalde çeşitli kültürel aktiviteler, yarışma ve eğlenceler de yapılacak.

Yarış Gesi Festival 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Kadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndiKadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı