Bodrum "Acı ot festivali" başladı - MUĞLA - Bodrum "Acı ot festivali" - Festivalden görüntüler - Yöresel oyun oynayan vatandaşlar - Stantlardan görüntülerBodrum "Acı ot festivali" başladı - İki gün sürecek festivalde, Ege Bölgesi'ne özgü yöresel lezzetler beğeniye sunuluyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, "Acı ot festivali" başladı. Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından Ortakent'te düzenlenen festivale, halk yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Ege Bölgesi'ne özgü yöresel otlar ve ürünlerin satışı yapıldı.İki gün sürecek festivalde, Ege'nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetleri, el emeği yöresel ürünler beğeniye sunuluyor.Festivalde çeşitli kültürel aktiviteler, yarışma ve eğlenceler de yapılacak.
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