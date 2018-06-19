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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bodrum'a kruvaziyer turist akını - MUĞLA

Bodrum'a kruvaziyer turist akını - MUĞLA

- Bodrum açıklarındaki kruvaziyerden görüntü - Kruvaziyerin iskeleye yanaştırılması - Sahilde gezen turistlerden detay görüntülerBodrum'a kurvaziyer turist akını - "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer gemisi, Bodrum'a ikinci seferinde bin 815 turist getirdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer gemisi ile bin 815 turist geldi.Bahama bayraklı kruvaziyer gemisi, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. Rodos'tan gelen 264 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, İngiliz uyruklu bin 815 yolcu ile 754 personel bulunduğu belirtildi.Gemiden inen turistler sahilde yürüyüş yapıp ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı. Bazı turistler ise ilçenin tarihi değirmenlerini gezip, buradan Bodrum manzarasını seyretti.Bodrum'a bu sezon 5 sefer gerçekleştirecek geminin bir sonraki durağının ise Girit Adası olduğu kaydedildi.

Uzunlu Alışveriş 

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