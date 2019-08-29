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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bitkin düşen 'Macaristanlı leylek' koruma altına alındı - MANİSA

Bitkin düşen 'Macaristanlı leylek' koruma altına alındı - MANİSA

Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındı - MANİSA - Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındı - Budapeşte menşeli yüzük takan leylek, tedavi altına alınan leyleğin görüntüleri - Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi - Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden görüntülerBitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.Hatun Mahallesi'nde leyleği bitkin halde gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları görevlileri, durumu Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Zabıta ekipleri tarafından alınan leylek, belediyenin Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.Veteriner hekim Levent Özben tarafından tedavi uygulanan leyleğe, serum takıldı.Ayak bileğinde Budapeşte menşeli halka bulunan leyleğin, tedavisinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edileceği belirtildi.Leyleğin fazla uçmaktan yorgun düştüğü için rahatsızlandığı öğrenildi.

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