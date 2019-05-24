Binlerce kitapla 81 ilde 'kalpten kalbe' yollar açtı - BURSA
Binlerce kitapla 81 ilde "kalpten kalbe" yollar açtı - BURSA
: - Öğretmen Selma Küçük ve okul bahçesinde oynayan öğrencilerden detay - Selma Küçük'ün açıklamaları - Öğrenci Ömer Faruk Doğan'ın açıklamalarıBinlerce kitapla 81 ilde "kalpten kalbe" yollar açtı - İnegöl'de ilkokul öğretmeni Selma Küçük, 5 aydır yürüttüğü "Kalpten Kalbe Yoldur Okumak" adlı projeye bağışlanan 10 bin kitabı, ülke genelinde kırsal bölgelerde ihtiyaç duyan okulların kütüphanelerine ulaştırdı - Vehbi Koç İlkokulu öğretmeni Küçük: - "Çok fazla sayıda kitap geliyor ama bugüne kadar kendi imkanlarımla kargo ücretlerini karşıladım. Üç yıl sürecek bir proje bu ve daha çok öğrenciye ulaşmak amacı güttüğümden kargo ücretlerinde desteğe ihtiyacım var"BURSA (AA) - UĞUR ÇİÇEK - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ilkokul öğretmeni Selma Küçük, 5 ay önce başlattığı proje kapsamında meslektaşları, öğrenci ve velilerin desteğiyle topladığı 10 bin kitabı, 81 ilde ihtiyaç duyan okulların kütüphanelerine gönderdi.Vehbi Koç İlkokulunda görev yapan 49 yaşındaki öğretmen, 5 ay önce kendi okulunda "Kalpten Kalbe Yoldur Okumak" adını verdiği proje başlattı.Öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgi gören proje, çığ gibi büyüyerek binlerce kitap toplandı. Kitaplar, 81 ilde kırsal bölgelerde ihtiyaç olan okullara ulaştırıldı. Kitapların kargo ücreti Selma öğretmen tarafından karşılandı.Selma Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma alışkanlığının ilkokul çağında kazanılamazsa ilerleyen yaşlarda edinilmesinin çok zor olduğunu söyledi.
Öğrenci, veli ve personele kitap okuma alışkanlığı ve hevesi kazandırmak, farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Küçük, "Bir taraftan bu etkinlikleri yaparken, diğer taraftan ülkemiz genelinde kitaba ihtiyacı olan okullarımızın da kitaplarını temin etmek suretiyle onların kütüphanelerini zenginleştirmeyi amaç edindik. Bağış yoluyla toplamış olduğumuz, okunmuş ve okunmamış kitapları, 81 ilde belirlediğimiz en dezavantajlı okullara gönderdik. Projemizin 5. ayında, sayının 10 bine ulaşması bizi son derece mutlu etti." diye konuştu. - Kargo ücretleri konusunda destek talebiProjeye katılımın günden güne arttığını vurgulayan Küçük, bunun çok sevindirici olduğunu ifade etti. Şehirler ile kırsal bölgeler arasındaki farkın azaltılması, köy çocuklarının daha çok okumalarının sağlanması ve kütüphanelerinin zenginleştirilmesinin, projenin çıkış noktası olduğunu aktaran Küçük, şunları kaydetti:"Öğrenci ve yetişkinin; vatanını ve milletini sevmesi, birlik, beraberlik içinde yaşaması, barış ortamının oluşması ve bunun yardımlaşmayla da olabileceği, kitapla da sağlanabileceği noktasında da fark yaratmak istedik. Çocukların okudukları kitapları daha özenli saklamalarını sağlamış olduk çünkü atıl kitapları da bu şekilde hediyeleşerek ve başka kardeşlerinin de okuması yoluyla değerlendirilmesini sağladık. Kitap toplama noktasında hiçbir zorluk yaşamadım. Çok fazla sayıda kitap geliyor ama bugüne kadar kendi imkanlarımla kargo ücretlerini karşıladım. Üç yıl sürecek bir proje bu ve daha çok öğrenciye ulaşmak amacı güttüğümden kargo ücretlerinde desteğe ihtiyacım var. Bunu nasıl sağlayabiliriz bilemiyorum. Bu sorunu da çözdüğümüz takdirde daha çok kitabımızı kırsallarımıza ulaştırmış olacağız." - 500 kitapla destek olduProjeye en fazla katkıyı veren 12 yaşındaki öğrenci Ömer Faruk Doğan ise kampanyayı duyunca, okuduğu kitapları poşete doldurup okula getirdiğini belirtti. Ablası, babası ve arkadaşlarından da kitap topladığını dile getiren Doğan, "Başkalarının da okuyabilmesine destek vermekten çok mutlu oldum. Yine olursa yine vermeyi düşünüyorum. Proje başladığından beri kendim ve çevremden 500 kitap toplayıp öğretmenime teslim ettim." diye konuştu.
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