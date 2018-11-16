Bingöl'ün ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

-Bazı vatandaşların karda yürümesi

-Kar kaplı araçlar

-Bir vatandaşın karla ilgili konuşması

-Genel ve detay



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’ün yüksek kesimlerinde bulunan Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar gece tekrar etkisini gösterdi. Önceki gün kar yağışının etkili olup durduğu Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerinde bu gece tekrar başladı.

Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede beyaza büründü.Gece başlayan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı. Kar yağışının hafta sonunda bölgede etkili olmasının beklendiği bildirildi.



