Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bingöl'ün ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı

Hafta Sonu Bild Kar Yağışı 

-Bazı vatandaşların karda yürümesi
-Kar kaplı araçlar
-Bir vatandaşın karla ilgili konuşması
-Genel ve detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün yüksek kesimlerinde bulunan Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar gece tekrar etkisini gösterdi. Önceki gün kar yağışının etkili olup durduğu Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerinde bu gece tekrar başladı.
Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede beyaza büründü.Gece başlayan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı. Kar yağışının hafta sonunda bölgede etkili olmasının beklendiği bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı