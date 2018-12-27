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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bingöl’de kar yağışı sevindirdi

Bingöl’de kar yağışı sevindirdi

Bingöl merkezden kar yağışı detayları

Kar Yağışı 

-Genel detaylar
-Röp

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bir kaç gündür ilçelerinde etkili olan kar yağışı Bingöl merkeze bugün yağdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde etkili olan kar yağışı, Bingöl merkezde de etkisi gösterdi. Bir kaç gündür ilçelerinde etkili olan kar yağışının merkeze de yağması vatandaşları sevindirdi. Kar nedeniyle kent beyaza büründü. Ekipler yollarda çalışma yaparken, vatandaşlarda iş yerlerinin önlerini temizledi. Kent merkezinde son 2 yıldır çok kar görmediklerini belirten vatandaşlardan Hakim Bayraktar,"Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı bizleri sevindirdi. Uzun zamandır Bingöl’de istediğimiz kar yağışını göremiyoruz. Kar yağışının geçtiğimiz yıl az olmasından dolayı sebze verimi hasat zamanında neredeyse sıfıra düştü. Hiç güçlü bir verim elde edemedik. Daha yoğun bir kar yağışı bekliyoruz . Biraz daha fazla kar yağışı beklentimiz var özellikle Türkiye’nin en güzel kayak merkezlerinden biri olan Haserek Kayak Merkezi için iyi olacak. Oradaki kar yoğunluğunun fazla olması bizim için mutluluk kaynağıdır. Gelen turist, ziyaretçi sayısı bizim için kazanç olacaktır. Yaz aylarının güzel geçmesini bekliyorsak kışın da bu güzel cefasına katlanırız”dedi.
Kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini belirten Ramazan Tunç ise, “Özellikle doğuda topraklarımıza bereket olan karın yağmasını özlemle bekliyorduk. Şükür ki yağdı. Yeni yılda daha fazla yağmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. (MAÇ-HİV-
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