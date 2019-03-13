Bingöl'de çığ düştü araçlar mahsur kaldı



- Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini bir birine bağlayan yolda bir kaç farklı noktaya çığ düştü, çok sayıda araç bir süre mahsur kaldı.Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı. Alınan bilgiye göre,Yedisu ile Karlıova ilçesini bir birine bağlayan yolda Kaynarpınar köyü yakınlarında 3 farklı noktaya çığ düştü. Çığ nedeniyle çok sayıda araç bir süre mahsur kaldı. Yolda kalanların haber vermesi ile bölgeye iş makineleri sevk edildi. 2 saatlik çalışma sonucu kar temizlenerek yol trafiğe açıldı. Bölgede daha öncede 10 ayrı noktaya çığ düşmüştü. (AT-HİV-

