Bilmediği ülke, başkent ve otomobil markası yok - AĞRI
- Kalander köyü - Hasan Aslan - Aslan'ın evine gelmesi - Aslan'ın evinden detay görüntüler - Misafirin Aslan'a sorular sorması - Aslan ile röportajBilmediği ülke, başkent ve otomobil markası yok - Ağrı 'nın bir köyünde yaşayan 60 yaşındaki Hüsnü Aslan, ülkelerin isimleri ve başkentler ile otomobil, saat, fotoğraf makinesi gibi birçok ürünün markasını ezbere bilmesiyle köylülerin hayranlığını kazanıyor - Hüsnü Aslan: - "Dünyada bilinen 57 araba markası var. Bunun dışında tüm ülkeler ve başkentlerini biliyorum, kendimi bu konuda geliştirdim. Televizyon ve internetten bunları takip edip ezberliyorum"AĞRI (AA) - SITKI YILDIZ - Ağrı 'nın Kalander köyünde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Aslan, dünyada birçok kimsenin hiç duymadığı ülkelerin adını, başkentleri, birbirinden farklı ürünlerin markalarını ezbere bilmesiyle köylüleri kendisine hayran bırakıyor.Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kalander köyünde annesiyle yaşayan Hasan Aslan (60), 1983 yılında hayalini kurduğu polislik için sınavlara girdi.Tüm aşamaları geçtikten sonra sağlık testine giren Aslan, vücudunda tespit edilen damar genişlemesi nedeniyle elendi.Rahatsızlığının ortaya çıkmasının ardından Erzurum, İstanbul ve Ankara'da tedavi görmeye başlayan Aslan, geçirdiği operasyonlar sırasında ezber yeteneğini keşfetti.Kitap okumayı ve araştırmayı seven Aslan, dünyadaki tüm ülkeler ile başkentlerini, otomobil, saat, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve ilaç gibi birçok ürünün markalarını ezberlemeye başladı. Bu özelliğiyle ailesi ve tanıdıklarını kendisine hayran bırakan Aslan, öğrendiklerini başta öğrenciler olmak üzere sohbet ettiği insanlarla paylaşıyor. - Misafirleri soruyor, o cevaplıyorEvine gelen misafirlerinin ülke, başkent veya ürün markalarıyla ilgili sorularını cevaplayan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise mezunu olduğunu ve kitap okumayı, araştırma yapmayı çok sevdiğini söyledi.
Sadece 25'e yakın fotoğraf makinesi kataloğunun bulunduğunu aktaran Aslan, şunları kaydetti:"Onlara bakarak makine markalarını ezberliyorum. Araba markalarını merak ettim ve araştırdım. Dünyada bilinen 57 araba markası var. Bunun dışında tüm ülkeler ve başkentlerini biliyorum, kendimi bu konuda geliştirdim. Televizyon ve internetten bunları takip edip ezberliyorum. Köyde de olumlu tepkiler alıyorum. Bazen bildiklerimi okula giden öğrencilere anlatıyorum. Onlar da beni dinleyip bilgi sahibi oluyor."Damar genişlemesi nedeniyle 4 defa operasyon geçirdiğini ve belirli aralıklarla tedavisine devam edildiğini aktaran Aslan, "Doktorlarım beni çok seviyor. Tedaviye gittiğim zaman merak ettiklerini soruyorlar. Erzurum Atatürk Üniversitesinde ameliyatımı gerçekleştiren ekip bana dünyadaki tüm ülkeleri ve başkentlerini sordu. Bunun dışında araba, saat, fotoğraf makineleri ve ilaç markalarını sordular. Hepsini bildim." diye konuştu.