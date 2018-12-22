Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bez çanta uygulaması semt pazarda start aldı

Bez çanta uygulaması semt pazarda start aldı

Pazar yeri çanta dağıtımı

Çevre Kirliliği Alışveriş Cennet Semt Pazarı Naylon Poşet 

-Esnaf ile Röportaj

( ANTALYA )- Kaş Belediyesi pazarda vatandaşa bez çanta dağıttı ANTALYA

- Antalya’nın Kaş ilçesinde kurulan pazarda naylon poşet yerine bez torba dağıtımı gerçekleştirildi.
Kaş Belediyesi, doğa kirliliğine neden olan plastik torbaların kullanımını azaltmak amacıyla pazarda esnaflar ile alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta dağıttı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren poşetin ücretli olacağını hatırlattı. Ali Evren, vatandaşı bez torbaya alıştırmak, çevre ve ekonomiye katkı olması hedefiyle belediyenin hazırlattığı çantaları pazar yerinde esnaf ve vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.
Belediye Başkanı Halil Kocaer ise semt pazarında da poşet kullanıldığına dikkati çekerek, "Türkiye’nin gözde turizm merkezi Kaş gibi cennet mekanda çevre kirliliği en çok bizi de üzen bir olaydır. Doğaya ve çevreye zarar veren plastik torbanın yerine bez çantanın kullanımını yaygınlaştırmak ve dolayısıyla gelecek nesile daha temiz bir doğa bırakmak istiyoruz. Bu nedenle vatandaşlara çevre dostu bez çantaların dağıtımı yapıldı. Hemşerilerimize sonraki alışverişlerinde file ve bez torbalara rağbet etmesini tavsiye ediyorum. " dedi.
Uygulamanın güzel olduğunu dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kaş Belediyesine bez çantalar için teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı