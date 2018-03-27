Beytüşşebap’ta 50 metrelik şelale keşfedilmeyi bekliyor

-Şelaleden detaylar

-Açıklama



( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 50 metre yüksekliğindeki şelale keşfedilmeyi bekliyor. İlkbahar aylarıyla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu şelale doğa severleri bekliyor. Beytüşşebap ile Uludere ilçesi arasındaki Komata bölgesinde Taşarası köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan 50 metre yüksekliğindeki şelale görenleri hayran bırakıyor. İlkbaharla birlikte karların erimesi ve yağmur nedeniyle coşan şelale seyre doyumsuz bir manzara sunuyor. Kartpostallık görüntülerin de oluştuğu şelale, başta doğa severler olmak üzere ziyaretçilerini bekliyor. (SG-AKK-Y)

