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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Berivanların sıcak havada zorlu mesaisi - MUŞ

Berivanların sıcak havada zorlu mesaisi - MUŞ

- Hayvanların yaylada otlamasından genel detay - Mecbüre Özkanın açıklaması - Yaylacı Berivanların hayvan sağımına gitmesi - Kadınların yaylada yürüyüşleri - Kadınların yaylada ekmek pişirmesi ve peynir yapması - Berivanlardan Melek Karabulut ile röportaj - Berivanların süt sağımı - Muş 'ta "berivan" diye adlandırılan kadınlar, yazın kavurucu sıcağına rağmen 2 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları yaylada koyunları sağarak aile bütçesine katkıda bulunuyor - Mecbüre Özkan:"Sabah erkenden kalkıyoruz. Bir yandan ekmek pişiriyor, bir yandan çocuklara kahvaltı hazırlıyoruz. Geçimimiz hayvancılık. Her birimiz günde 400 koyun sağıyor. Burada yaptığımız peynirin bir kısmını satıyor, bir kısmını kendimize ayırıyoruz"MUŞ (AA) - Muş 'ta berivanlar, yazın kavurucu sıcağına rağmen 2 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları yaylada koyunları sağarak aile bütçesine katkı sağlıyor.Merkeze bağlı Üçevler köyündeki vatandaşlar, yaz aylarında hayvanlarından daha iyi verim alabilmek için 15 kilometre uzaklıktaki Kurtik Dağı çevresindeki yaylalara çıkıyor.Berivanlar (süt sağan kadınlar) yayladan koyun sürülerinin bulunduğu alana ulaşabilmek için kavurucu sıcaklara rağmen her gün 4 kilometre yürüyor.Zorlu yolculuğun ardından bölgeye ulaşan berivanlar, burada yüzlerce koyunu sağıyor.Sütlerin doldurulduğu bidonlarla tekrar yaylanın yolunu tutan berivanlar, sütten yaptıkları peynirlerin bir bölümünü satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.Berivanlardan Mecbüre Özkan, AA muhabirine, koyunları sağmak için günde 4 kilometre yürüdüklerini söyledi.

Köylünün geçimini hayvancılıkla sağladığını anlatan Özkan, "Sabah erkenden kalkıyoruz. Bir yandan ekmek pişiriyor, bir yandan çocuklara kahvaltı hazırlıyoruz. Geçimimiz hayvancılık. Her birimiz günde 400 koyun sağıyor. En büyük sıkıntımız yürümek. Burada yaptığımız peynirin bir kısmını satıyor, bir kısmını kendimize ayırıyoruz." dedi.
Melek Karabulut ise berivanların zorlu bir yaşam sürdürdüğünü, buna rağmen hayatlarından memnun olduklarını dile getirdi.

Erivan Muhabir Aile Ekonomisi Hayvancılık Hayvan 

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