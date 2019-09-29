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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
'Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası' - GAZİANTEP

'Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası' - GAZİANTEP

"Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası" - GAZİANTEP - Gaziantep 'te "Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası" - Serinevler Spor turnuvası - Kadın muhtarın teknik direktörülük yapması - Final maçı başlaması ve görüntüleri - Penaltı atışları ve sahada oyuncular, kazanma sevinci yaşayan futbolcular - Centilmenlik ödülünün kadın muhtarın takımına verilmesi ve madalyaların takılması - Centilmen takım seçilen kadın muhtarın mahallesi takımıyla toplu resim çekilmesi Gaziantep 'te "Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde belediye tarafından bu yıl birincisi düzenlenen "Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası" sona erdi.İlçe Atatürk Stadı'nda oynanan ve 3 - 3 berabere biten final maçında atılan penaltı atışları sonunda Atlatiko İslahiyespor'u 5 - 4 yenen Serinevler Spor turnuvanın şampiyonu oldu.Serinevler Spor'un kupasını Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gözegir, verdi.İkinci olan Atlatiko İslahiye Spor'un kupasını Federasyon Başkan Yardımcısı Güngör Sönmez, üçüncü olan Kerküt Spor'un kupasını ise Federasyon Başkan Yardımcısı Yakup Özdil verdi.Centilmen takım seçilen ve turnuvada dördüncü olan Türkbahçe Spor'un futbol takımına ve teknik direktörlük yapan kadın muhtara madalyalarını ise AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan verdi.

Dera Teknik Direktör Futbol Takımı Şampiyon Rektör 

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