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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı İzle

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı İzle

Çöp toplanan alandan görüntüler

Salar Farkındalık Koordinat Yurttaş Galler 

-Gruptan genel görüntüler
-Zeydan Karalar röportaj
-Çöp toplayanlardan görüntüler
-Başkan Karalar'ın çöp toplaması
-Karalar'ın çöp toplarken mesaj vermesi

( ADANA )- Adana’da Dünya Temizlik Günü’nde yüzlerce vatandaş Adnan Menderes Bulvarı’nı temizledi ADANA

- Dünya Temizlik Günü’nde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşlarla birlikte çöp topladı. Karalar, “Bu tarz etkinlikler farkındalık oluşturmak için çok önemli. Herkes kendi evinin önünü temizlemeli” dedi.
Estonya’da Lets Do It’in başlattığı Dünya Temizlik Günü, Türkiye’de Let’s Do It Türkiye öncülüğünde, Sivil Yaşam Derneği ve Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) koordinatörlüğünde yürütülüyor. Adana’da ise ‘Doğa olmazsa spor olmaz’ sloganıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Optimum AVM işbirliğiyle, Siyamder ile JCI’ın koordinasyonunda, Adnan Menderes Bulvarı’nı yüzlerce vatandaş ile temizlendi.Saat 10.00’da toplanan gurup önce eldiven giydi, ardından siyah çöp poşetlerini aldı ve 5’erli olarak bulvar üzerinde temizliğe başladı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, temizlik yapan grupların yanına gelerek teşekkür etti.“Adana’yı temiz bir görünüme kavuşturamıyoruz”Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karalar, “Ben arkadaşlara bu duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. Temizlik çok önemli. Ne yazık ki Adana’mızın eski bir kent olması, yabancı uyruklu vatandaşların olması, kaldırım işgalleri ne yaparsak yapalım Adana’yı temiz bir görünüme kavuşturamıyoruz. Bu tarz etkinlikler farkındalık oluşturmak için çok önemli. Herkes kendi evinin önünü temizlemeli. Ben yurttaşlarımızdan istirham ediyorum. Onlar bize yardımcı olmazsa biz Adana’yı temiz tutamayız. Herkes bize katkı sunmalı ki Adana bu görünümden kurtulsun. Temiz bir Adana’ya sahip olalım. Çekirdeği yiyorlar bu güzel manzara önünde yere atıyorlar. Poşete atsalar daha güzel olacak. Adana'mızı temiz tutalım” ifadelerini kullandı.Açıklamaların ardından Karalar da eldiven giyip vatandaşlar ile birlikte çöp topladı.
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