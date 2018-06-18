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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bayram tatili bitti, sahiller yabancı turistlere kaldı - MUĞLA

Bayram tatili bitti, sahiller yabancı turistlere kaldı - MUĞLA

- Denize giren turistlerden detay görüntülerBayram tatili bitti, sahiller yabancı turistlere kaldıMUĞLA (AA) - Ramazan bayramı tatili bitince Muğla ve turistik ilçelerinde sahiller yabancı turistlere kaldı.Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olarak ölçüldüğü Muğla 'da Ramazan Bayramı tatili sona erince, seçimlerde oyunu kullanacak yerli turistler memleketlerine döndü.Güneşli havayı değerlendiren yabancı turistler, "sakin kent" Akyaka, Marmaris, Fethiye ve Bodrum'daki plajlarda yoğunluk oluşturdu.Bazı turistler denize girdi, bazıları güneşlendi, bazıları da su sporları yaparak eğlendi. Çocuklarsa deniz kenarında oynayarak sıcak havanın tadını çıkardı. Turlarla gelen bazı yabancı turistler ise teknelerle günü birlik turlara katıldı.

Su Sporları Yabancı Turist Yerli Turist 

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