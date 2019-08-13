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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Baraj gölü bayram çöpleri ve hayvan atıklarıyla doldu

Baraj gölü bayram çöpleri ve hayvan atıklarıyla doldu

İlçenin tabelasından ve mezbaha neden görüntü

Baraj Gölü Ziyaretçiler Hayvan Irak 

-Mezbane önünden göle atılan hayvan atıklarından detay
-Baraj gölüne üzerinde oluşan çöp tabakasından detay
-Gölü seyredenler ile ve yoldan geçenler ile rop.

( ARTVİN ) - Muratlı Barajı kurban atıkları ve çöplerle doldu ARTVİN

- Artvin'in Borçka ilçesinde baraj gölüne bırakılan kurbanlıkların atıkları, mahalle sakinleri ve ziyaretçilerin tepkisine neden oldu. Artvin’in Borçka ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatat ve derilerinin kimliği belirsiz kişilerce bölgede bulunan Muratlı Barajı'na atılması, mahalle sakinleri ve ziyaretçilerin tepkisine neden oldu. Muratlı Baraj gölü üzerinde çevre köylerinden geldiği tahmin edilen kurban atıkları ve çöpler çevrede kötü kokuya neden oldu. Bayram ziyaretine gelenler ve gölün manzarasını seyretmek isteyenler ise çöp tabakası ile karşılaşınca gölün kirliliğini cep telefonlarına kaydettiler. Baraj gölüne atılan hayvan atıkları nedeniyle çirkin manzarayla karşılaşan ziyaretçiler, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, ilçeye ve doğaya yakışmayan bu davranışı doğru bulmadıklarını söylediler.
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