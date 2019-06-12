Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

Balıkların üreme göçüne böyle yardım ettiler

ı Dereden görüntü

Irak Sanayi Sitesi 

-Ümit Çelik'in balıkları toplamasından görüntü
-Suya bırakmasından görüntü
-Röportajlar
-Detaylar

( ARTVİN ) -- Artvin’de üremek için derede akıntıya karşı yüzen balıklar, balık göçü düşünülmeden yapılan dere ıslahı nedeniyle derenin üst kısımlarına göç edemeyince yardımlarına sanayi sitesi esnafı koştu- Artvin'de sanayi esnafı ellerinde kovalar, leğenler ve ağlarla topladıkları balıkları derenin üst kesimlerine bırakarak göçlerine yardımcı oldular ARTVİN

- Artvin’de üremek için akıntıya karşı yüzen balıklar, balık göçü düşünülmeden yapılan dere ıslahı nedeniyle derenin üst kısımlarına göç edemeyince yardımlarına sanayi sitesi esnafı koştu. Kovalar, leğenler ve ağlarla topladıkları balıkları derenin üst kesimlerine bırakarak göçlerine yardımcı oldular. Artvin’de sanayi sitesi yanında bulunan derede üremek için suyun akışına karşı yüzerek yavrulamak isteyen kefal, sazan ve gümüş balığı türleri yanlış dere ıslahı nedeniyle bu göçü başaramadı. Çok sayıda balık göç sırasında telef olurken, dere ıslahı için dere içinde yapılan basamakları aşamayan balıkların yardımına ise sanayi sitesi esnafları koştu. Serpme adı verilen ağlarla balıkları toplayan vatandaşlar, su dolu kovalara doldurdukları balıkları derenin üst tarafına götürerek yeniden suya bıraktılar. Uzun yıllardır sanayide oto elektrik ustası olarak hizmet veren Ümit Çelik, “Dere ıslahı çalışmasında yapılan betonlar nedeniyle balıkların yumurtlama zamanı buraya gelip yığılıyor. Yukarıya geçemiyor. Bizde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kovalara doldurup derenin üst taraflarına bırakıyoruz. Dereye baktığımızda içi balık kaynıyor. Durumlarına üzüldük, bu balıkların yukarıya doğru gitmek istedikleri belli. Yumurtlama sezonu olduğu da belli. Bizde kendi çapımızda yardım etmeye çalıştık. Bir hafta içinde sadece ben yaklaşık 25 kova balığı derenin üst taraflarına taşıdım” dedi.
(AG-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı