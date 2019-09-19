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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balıkçıda sergilenen 3 metrelik köpek balığı ilgi görüyor - KASTAMONU

Balıkçıda sergilenen 3 metrelik köpek balığı ilgi görüyor - KASTAMONU

- Sergilenen köpek balığından detay - Köpek balığı ile fotoğraf çekenlerden detay - Balıkçı Uğur Asrak'ın konuşmasıBalıkçıda sergilenen 3 metrelik köpek balığı ilgi görüyor - Kastamonu 'da bir balıkçı, yeni açtığı iş yerini tanıtmak amacıyla 3 metre boyunda, 90 kilogram ağırlığındaki köpek balığını sergiliyorKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da bir balıkçının, yeni açtığı iş yerinin reklamını yapmak için sergilediği 3 metre boyundaki köpek balığı ilgi görüyor."Camgöz" cinsi köpek balığını gören vatandaşlar, balıkla fotoğraf çektiriyor.Balıkçı Uğur Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu merkezde 4 balıkçı bulunduğunu söyledi.

Yeni açtıkları balıkhaneye ilgiyi artırmak için köpekbalığı getirdiklerini anlatan Asrak, "Balıklarımızı Kocaeli Karamürsel Ereğli Balık Hali'nden aldık. Camgöz cinsi köpek balığını da oradan getirdik. Yeni balıkhanemizin tanıtımı amacıyla burada sergiliyoruz." dedi.
Balığı görenlerin şaşırdığını dile getiren Asrak, "Çok büyük olduğunu söylüyorlar. 90 kilogram ağırlığında 3 metre boyunda bir köpek balığı. O nedenle insanlar çok fazla ilgi gösteriyor. Köpek balığı ile resim çektirenler oluyor. İnsanların ilgisi bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.

Köpek Balığı Köpek Muhabir Köpekbalığı 

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