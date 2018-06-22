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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurtulmuş: 'En az yüzde 5 buçuk, 6'lar seviyesinde bir büyüme hızıyla birlikte Türkiye önemli bir ilerlemeye kavuşacaktır' - İSTANBUL

Bakan Kurtulmuş: 'En az yüzde 5 buçuk, 6'lar seviyesinde bir büyüme hızıyla birlikte Türkiye önemli bir ilerlemeye kavuşacaktır' - İSTANBUL

Bakan Kurtulmuş: "En az yüzde 5 buçuk, 6'lar seviyesinde bir büyüme hızıyla birlikte Türkiye önemli bir ilerlemeye kavuşacaktır" - İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un konuşması - DetaylarİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Turizm İstişare Kurulu Toplantısında konuştu.

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