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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Ersoy: '52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız' - ANTALYA

Bakan Ersoy: '52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız' - ANTALYA

Bakan Ersoy: "52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız" - ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Aspendos Antik Kenti'ndeki incelemeleri - Bakan Ersoy'un yetkililerden bilgi alması - Bakan Ersoy'un açıklamaları ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaret gitti. Bakan Ersoy ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lyon 

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