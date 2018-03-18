Babasının 'et kütüğü' çalışması meslek sahibi yaptı - ANTALYA Haberi
Babasının "et kütüğü" çalışması meslek sahibi yaptı - ANTALYA
: - Murat Durak'ın ardıç ağacından dekoratif sehpa masa ve eşyalar yapması - Murat Durak'ın ardıç ağacını dilimler halinde kesmesi ve işlemesi - Murat Durak'ın sehpa altlığı yapmak üzere ağaç köklerini işlemesi - Murat Durak'ın konuşması - Murat Durak'ın imal ettiği sehpa, masa, ayna gibi ürünler - Durak'ın yaptığı Türkiye haritasıBabasının "et kütüğü" çalışması meslek sahibi yaptı - Antalya 'nın Akseki ilçesinde yaşayan Murat Durak, restoran işleten ve "et kütüğü" yapmak için doğradığı ağaç parçalarından sehpa üreten babasından esinlenerek, kütüklerden dekoratif sehpa, oturak, masa gibi ev eşyaları imal ediyor - Durak: - "Sehpaları sadece ardıç ağaçlarından yapıyorum. Ardıç, değerli bir ağaç. Çatlamaya karşı dayanıklı ayrıca kokusu ve yüzeyinin dokusu da çok güzel. Bu da bu ağaca sağlamlığının yanı sıra çok daha fazla değer katıyor"ANTALYA (AA) - ABDULLAH ÇATLI - Antalya 'nın Akseki ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Murat Durak, restoran işleten ve "et kütüğü" olsun diye doğradığı ağaç parçalarından sehpa yapan babasından esinlenerek kütüklerden dekoratif sehpa, oturak, masa gibi ev eşyaları üretiyor.Ardıç, sedir ve çam ağaçlarından dekoratif ev eşyaları imal eden Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce babasının restoranda "et kütüğü" ihtiyacı için ağaç dilimlediğini söyledi.
Durak, "Babam, bu dilimleri sehpa haline getirdi. Müşteriler bu sehpaları çok beğendi. Ben de babamdan esinlenerek hobi amacıyla kendi tasarımım sehpa, masa, oturak gibi eşyalar yapmaya başladım. İstanbul'da doğal ahşap ürünler yapan bir mağaza da benim yaptıklarıma benzer ürünlerin çok da ciddi rakamlara satıldığını görünce ben de hobimi üretime dönüştürdüm." dedi. Yaptığı boy boy sehpa, masa, sandalye, oturak, Türkiye haritası, ayna gibi dekoratif amaçlı ev eşyalarını hem yol üstündeki atölyesinde hem de internet üzerinden satışa sunan Durak, ürünlerinde çoğunlukla ardıç ağacı kullandığını belirtti. Özellikle sehpalarda ardıç tercih ettiğini vurgulayan Durak, şunları söyledi:"Sehpaları sadece ardıç ağaçlarından yapıyorum. Ardıç ağacı değerli bir ağaç. Çatlamaya karşı dayanıklı. Ayrıca kokusu ve yüzeyinin dokusu da çok güzel. Bu da bu ağaca sağlamlığının yanı sıra çok daha fazla değer katıyor. Kuru ardıç ağaçlarını Orman İşletme Müdürlüğü ve kereste ticareti yapanlardan satın alıyorum."Satın aldığı kuru ardıç, sedir ve çam ağaçlarını itinayla dilim dilim doğrayan Durak, kütükten sehpa, masa, sandalye üretimine giden serüveni şöyle anlattı:"Kütükleri ağaç motoruyla dilimler halinde kesiyorum. Daha sonra planya ile düzeltme işlemi yapıyorum. 5 kat zımpara işlemi sonrasında gölgede iyice kurumasını bekliyorum. Daha sonra bunların üzerine ağacın kendi doğal özlerinden yapılmış 4 kat yağ sürüyorum. Bu şekilde de 10 gün kadar bekliyor. Daha sonra yapacağım eşyaya göre işliyorum. Sehpaya bu ağaç köklerinden ayak yapıyorum. Demir kullanmıyorum. Sehpaların altını ağaç köklerinden özenle seçiyorum. Çeşitli şekillerdeki ağaçların köklerinden dekorlu ayaklar çıkıyor. Bu iş iki günümü alıyor. Neticede zor ama çok keyifli bir iş, severek yapıyorum. Bu da ticaretin yanı sıra bir çeşit hobi de aynı zamanda. Ne zaman akşam oluyor onu bile bilemiyorum." - "Pazarlama sorunum yok"Yaptığı ahşap ürünlerin pazarlama sorunu olmadığını belirten Durak, "Bu ürünlerin satışı için bizim bir mağazamız yok. Atölyemizden satış yapıyorum. Herkes eşine dostuna tavsiye ediyor. Ayrıca atölyemizin ana yol üzerinde bulunduğundan her yöreden insanlar geçerken uğrayıp beğendikleri ürünleri alıyorlar. Ürünlerim farklı farklı fiyatlara alıcı buluyor ayrıca internet üzerinden de satışım oluyor. Bunları bilen alıyor. Bazen nakliye yapıp kargo ile gönderiyoruz." diye konuştu. Durak, ardıç, sedir ve çam ağaçlarının kendilerine has doğal desenleri ve lifli yapısıyla mekanlarında doğallığı yaşamak isteyenler için güzel alternatifler sunduğunu kaydetti.