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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ayvalık'ta tüfekle vurulan köpek tedavi edildi - BALIKESİR

Ayvalık'ta tüfekle vurulan köpek tedavi edildi - BALIKESİR



: - Veteriner hekim Melik Turhanlı’nın silahla yaralanan hayvanla olan detayları - Veteriner hekim, sokak köpeği ve 3 yavrusuyla detayları - Melik Turhanlı’nın röntgen filmi ile açıklamaları - Veteriner Hekim Turhanlı ile RÖP. - Röntgen filmi detayları - Tedavi olan sokak köpeği ve yavrularıyla olan detaylarıAyvalık'ta tüfekle vurulan köpek tedavi edildiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde tüfekle vurulduğu belirtilen bir köpek tedavi edildi.Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, 3 yavrusu bulunan bir sokak köpeğinin 150 Evler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde sol arka bacağının kırık olduğunu fark ederek durumu ilçede özel bir klinik işleten veteriner Melik Turanlı'ya bildirdi.Köpeği kliniğe götüren Turanlı, çekilen röntgen filminde hayvanın bir av tüfeğine ait saçmalarla vurulduğunu, bacağındaki kırıkların bu yüzden oluştuğunu belirledi.Sokak köpeğini ameliyat eden veteriner Turanlı, hayvanın sol bacağına platin taktı.Köpeğin 3 yavrusunun olduğunu öğrenen Turanlı, yavruları da bulundukları yerden alarak annelerinin yanına getirdi.Yaşanılan hadisenin son derece üzücü olduğunu belirten Turanlı, "Son derece zayıflamış haldeki hayvanı hemen kliniğimize getirdik. Hayvanın kırık olan bacağına ortopedik müdahalede bulunduk. 3 yavruyu da getirdik. Şimdi yavrularla beraber talihsiz hayvanın bakımı devam ediyor." dedi.
Sokak köpeğinin kliniğe geldiğinde yavrularını da emzirdiği için son derece zayıflamış ve bitkin bir halde olduğunu dile getiren Turanlı, "Sanayi Sitesi bölgesinde yeni yapılan bir okulun bahçesinde öğrenciler küçük kulübeler yaptılar. Bundan sonra da bu sokak köpeği ile sevimli yavrularına o kulübelerde bakacaklar." diye konuştu.

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