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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Aydın 2. Kitap Fuarı açıldı

Aydın 2. Kitap Fuarı açıldı

- Fuar alanından görüntüler - Stantlardan görüntüler - Ziyaretçilerin kitapları incelemesi - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamaları - Ziyaretçilerden İlknur Türk ile röportajAYDIN (AA) - Aydın 'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı açıldı. Aydın Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Atatürk Kent Meydanında düzenlenen fuarın açılışı nedeniyle gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz Selim Köşger, fuara yaklaşık 100 yazar ve 100 yayınevinin katıldığını söyledi.

Aydın lılar'ın kitap fuarlarına ilgi duyduğunu aktaran Köşger, "Geçen yılki etkinlikten hem vatandaşlarımız hem de katılımcılarımız oldukça memnun kaldılar. İnşallah seneye üçüncüsünü yaparsak geleneksel hale gelmiş olacak. Kitabın yeri hiçbir zaman doldurulamaz, kitabın değeri hiçbir zaman eksiltilemez." dedi.
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, fuarın çok önemli bir adım olduğunu belirterek üniversite olarak bu tür faaliyetlere her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti.
Ziyaretçilerden İlknur Türk de ilk defa fuara geldiğini ifade ederek, çok beğendiğini ve her sene tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Fuarda istediği her şeyi bulabildiğini söyleyen Aslı Göven ise "Gelmesini çok istediğim yazarlar da geliyor. Onlara da kitaplarını imzalatacağım. Zaten geçen yıl da gelmiştim. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.
Fuarda yarın tarihçi - akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı okurlarıyla buluşacak.Girişin ücretsiz olduğu fuar, 24 Mayıs - 1 Haziran'da 10.00 ve 22.30 saatleri arasında gezilebilecek.

Tarihçi Bild Allah 

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