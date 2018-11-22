Atık su kanalı köyün ek gelir kapısı oldu - BOGOR

- Kampung Ciasin köyünden genel görüntüler - Su kanallarından detaylar - Su kanallarında yüsen balıklardan detaylar - Balıkları besleyen çocuklardan detaylar - Kampung Ciasin ekolojik köy projesi topluluğunun lideri Irfah Satiri'nin röportajı - Endonezya'da bir köyün atık su kanalını temiz tutma girişimi, kazanç kapısına dönüştü - Atık su kanallarını temiz tutmak için kanalda balık besleyen köylüler bu sayede ek gelir elde ediyorCAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'da köylülerin, çevre temizliği için başlattıkları atık su kanalında balık yetiştiriciliği ek gelir kapısı oldu.Batı Cava'daki Bogor kentine bağlı Kampung Ciasin köyü sakinleri, çirkin görüntü oluşturan ve kötü koku yayan köydeki atık su kanallarını sürekli temiz tutabilmek için kanalda besledikleri balıklardan evlerine ek gelir sağlıyor.Kanalda yetiştirdikleri balıkları satarak ev ihtiyaçlarını karışılayan köylüler, temiz bir çevreye ve kanaldaki balıklarla köylerinde ayrı bir güzelliğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.Atık su kanallarını temizleme girişimiyle köydeki aileler, çocuklara doğa sevgisi ve çevre koruma bilinci kazandırıyor.Kampung Ciasin ekolojik köy projesi topluluğunun lideri Irfah Satiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köydeki atık su kanalları çok pisti ve kötü koku yayıyordu. 2016'ın eylülünde su kanallarını temizlemeye başladık ve buraların süreki temiz kalması için ne yapılabileceğini düşündük. Sonunda kanalda balık yetiştirme fikri ortaya çıktı." diye konuştu. Önceliklerinin çevre temizliğine katkı sağlamak olduğunu, burada yetiştirilen balıklardan gelir elde etmemin ise ikinci planda yer aldığını aktaran Satiri, köyün kirli atık su kanalını temizleme girişimlerinin ilk başta benimsenmediğini ancak zamanla köy halkı arasında memnuniyetle karşılandığını ve çalışmalarının daha çok katılımla genişlediğini belirtti. Satiri, atık su kanalını temizleme çabalarının yetkililerin de dikkatini çektiğini, çalışmaları nedeniyle köylerinin, Batı Cava İdaresinin ekolojik köy projesinin parçası haline geldiğini söyledi.
- Köyde 40 aile ek gelir sağlıyorBaşlangıçta büyük ilgi görmeyen girişimlerinin sürdürülebilir hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Satiri, şunları anlattı:"Köyün kirli atık su kanalının sürekli temiz tutulabilmesi için kanalda balık besleme fikrini köylülere anlattık. Ancak ilk başlarda kimse ilgi göstermedi. Birkaç kişi kendi çabalarımızla kanalın 30 metre uzunluğunda kurduğumuz belli aralıklardaki kafeslerde balık beslemeye başladık. Kanalın sürekli temiz kaldığını ve içinde balıkların yetiştiğini gören halk, bu durumdan memnun olunca daha fazla kişi bu işe başladı. Şu anda toplamda 40 aile ile kanalın 300 metre uzunluğunda balık yetiştiriciliği yapıyoruz ve kanallarımız da temizlenmiş durumda. Diğer yandan aileler, yetiştirdikleri balıkları satarak aylık 120 dolar kazanıyor."Yapılan bu girişimle köyde çevre bilincinin oluştuğunu ifade eden Satiri, "Artık köyün atık su kanalında çöp görmüyoruz. Herkes çöplerini daha dikkatli şekilde atıyor. Sokaklara çöp atan yok. Ailelerinin çevre temizliği dikkatini gören çocuklar da bu konuda bilinçli yetişiyor." şeklinde konuştu. - Köylerini turizme kazandırmak istiyorlarEkolojik köy olarak güçlü şekilde desteklendiklerini dile getiren Satiri, "Batı Cava eyaleti idaresinden geçen ay örnek girişim konusunda iki ödül aldık. Bundan dolayı gururluyuz. Köyümüzün turizm alanında dönüşmesini istiyoruz ve bu konuda da yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.