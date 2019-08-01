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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Artvinli köylü kadınlardan örnek alınacak hareket

Artvinli köylü kadınlardan örnek alınacak hareket

Köy kadınlarını çöpleri toplama görüntüleri

Ormanlı Köylü Kadın 

-Röportajlar

( ARTVİN )- Artvin’in Yusufeli ilçesi Tekkale köyünde kadınlar köylerinin ormanlık alanları ve derelerinde bulunan çöpleri tek tek topladılar ARTVİN

- Artvin’in Yusufeli ilçesi Tekkale köyünde kadınlar köylerinin ormanlık alanları ve derelerinde bulunan çöpleri topladılar. Artvin’in Yusufeli ilçesi Tekkale köyünde yaşayan kadınlar, çöp poşetlerini ellerine alarak köylerinde bulunan ormanlık alanları ve dereleri temizlediler. Çöpleri toplayan kadınlara köyün erkekleri de eşlik etti. Yüzlerce çöp poşeti dolusu çöpleri toplayan kadınlar, çöpleri daha sonra il Özel idaresi görevlilere teslim ettiler. Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın sıfır atık projesine dersek verdiklerin ifade eden kadınlar, herkesi doğasına sahip çıkmaya davet ettiler. Köydeki ormanlık alanlar ve derelerdeki çöplerin toplamasına en çok köyün çocuklarını sevindi. Sıcaklardan bulanan çocuklar köyün deresine rahatça girip serinlediler.
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