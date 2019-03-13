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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı açıldı - ANKARA

ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı açıldı - ANKARA

- ATO Congresium - Art Ankara 5. Çağdaş Sanat Fuarından detaylarArt Ankara 5. Çağdaş Sanat Fuarı açıldı - Yurt içinden ve yurt dışından sanat galerilerini bir araya getiren Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı, kapılarını 5'inci kez açtıANKARA (AA) - Yurt içinden ve yurt dışından sanat galerilerini bir araya getiren Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı, 5'inci kez kapılarını başkentlilere açtı.ATO Congresium'da düzenlenen ve bu yılki teması "kadın" olan fuara, 41 ülkeden 750 sanatçı, 3 bin 500 eserle katıldı.
Fuar, Sevda Cenap And Müzik Vakfı'nın 30 kişilik kadın korosunun konseriyle başladı.
Açılış töreninde ressam Lütfü Günay'a "Sanatçı Onur Ödülü", Gebze Sanayi Bölgesi'ne "Sanata Katkı Onur Ödülü", Erimtan Müzesi'ne ise "Sanatçı Kurum Onur Ödülü" takdim edildi.Yurt içi ve yurt dışından sanat galerilerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerle özel müzelerin stantlarının da yer aldığı fuar, 17 Mart akşamına kadar gezilebilecek.

Ressam Yurt Dışı Gesi Başkent Şili 

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