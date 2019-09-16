Alexandria Troas'ın mimari detaylarını gün ışığına çıkarıyorlar - ÇANAKKALE
- Alexandria Troas Antik Kenti'nden detaylar - Kazı çalışmalarından detaylar - Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Öztepe'nin açıklamalarıAntik Troas'ta 9. kazı dönemi sürüyor - Çanakkale 'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınında bulunan Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki yaklaşık 30 kişilik bir ekiple yürütülen kazı çalışmalarında ölçeğiyle oldukça büyük olan alanın merkezindeki forum bölgesinde çeşitli yapıların mimari detaylarının ortaya çıkarılması çalışmaları yapılıyor - Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Alexandria Troas Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Öztepe: - "Bu süreç içerisinde Kuzey Batı Anadolu’nun en büyük Roma yerleşimi belki de Anadolu’nun en büyüklerinden bir tanesi Alexandria Troas’ta çalışmaların 9’uncu yılını sürdürmekteyiz. Bu çerçevede bugüne kadar pek çok alan açıldı. Fakat bu yıla özgü olarak söylemek gerekirse bu ölçeğiyle oldukça büyük olan alanında merkezinde forum dediğimiz alanında çeşitli yapıların mimari detaylarının ortaya çıkarılması çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz"ÇANAKKALE (AA) - BİROL GÜNGÖRDÜ - Çanakkale 'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınındaki Alexandria Troas Antik Kenti'nde forum bölgesinde çeşitli yapıların mimari detaylarının ortaya çıkarılması çalışmaları sürdürülüyor.Ezine ilçesi Dalyan Köyü sınırları içerisindeki dönemin en önemli granit ocaklarının bulunduğu antik Yunan kenti "Alexandria Troas" da Temmuz ayı başında başlayan 9’uncu dönem kazı çalışmaları yaklaşık 30 kişilik bir ekiple sürdürülüyor. İçerisinde mimarların, restoratörlerin, arkeologların ve antropologlarında ve su altı araştırma ekibinin de yer aldığı geniş disiplinler arası bir yelpaze bulunan ekiple çalışmalar yürütülüyor.Çizilen planına göre 390 hektarlık bir alanı kaplayan ve 8 kilometre uzunluğunda sur duvarları izlenebilen kentin yapılan çalışmalar neticesinde Anadolu’nun en büyük kentlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor.Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Alexandria Troas Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Öztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alexandria Troas’ta ki Temmuz ayı başında başlayan kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ana sponsor İÇDAŞ’ın destekleriyle devam ettiğini söyledi.
Çalışmalarının büyük ihtimalle Ekim ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini ifade eden Doç. Dr. Öztepe, "Bu süreç içerisinde Kuzey Batı Anadolu’nun en büyük Roma yerleşimi belki de Anadolu’nun en büyüklerinden bir tanesi Alexandria Troas’ta çalışmaların 9’uncu yılını sürdürmekteyiz. Bu çerçevede bugüne kadar pek çok alan açıldı. Fakat bu yıla özgü olarak söylemek gerekirse bu ölçeğiyle oldukça büyük olan alanında merkezinde forum dediğimiz alanında çeşitli yapıların mimari detaylarının ortaya çıkarılması çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. “dedi. - "Arkeolojik anlamda potansiyeli çok yüksek bir alan"Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple Temmuz başından bu yana çalışmaların devam ettiğini belirten Öztepe, şöyle konuştu:"İçerisinde mimarların, restoratörlerin, arkeologların ve antropologlarında ve bunun yanı sıra su altı araştırma ekibinin de yer aldığı oldukça geniş disiplinler arası bir yelpazenin bulunduğu ekiple çalışmalar yürütülüyor. Şuan durduğumuz yerin arkasında mümkün olduğu takdirde gelecek yıl çalışmaya başlayacağımız odeon yapısı var. Biz bu yapıyı önemsiyoruz. Çünkü bundan yaklaşık 13 - 14 yıl kadar önce hemen benim üzerinde durduğum alanın altında Dionysos sanatçılarına hitaben adrian döneminde yazılmış bir yazıt çıktı. Bu yazıt şuan da Troya Müzesi’nde sergilenmekte. Bu yazıt bize hem odeonun hem de daha yukarı terasta yer alan tiyatronun bu kent için önemini aynı zamanda burada bir yerleşik tiyatro topluluğu olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu odeonda çalışmaları yaptığımız takdirde buradan bunu çeşitli destekleyecek arkeolojik bulgulara ulaşma olanağının büyük olduğunu düşünüyoruz. Alanın zaten geneline bakıldığında arkeolojik anlamda potansiyeli çok yüksek bir alan. Çalışmalarımız biraz arkeolojik çalışmalar disiplininin içerisinde ağır ilerliyor gözükse de her sene önemli verilere ulaşıyoruz. Bu veriler bizler tarafından işleniyor ve basınla, halkla ve bilim dünyasıyla paylaşılıyor. Bu yılda yaptığımız çalışmaların sonuçlarını önümüzde ki süreçte paylaşacağız. Önemli veriler elde ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmalar aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Özellikle hem Bakanlığımızın ve ana sponsorumuz İÇDAŞ’ın bize desteği çok büyük. Gerçekten zor şartlarda olduğumuz bu günlerde bu iki destekçimiz sayesinde çalışmalarımızı yürütebildik."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım