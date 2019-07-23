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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Akdeniz foku, vatozu böyle yedi

Akdeniz foku, vatozu böyle yedi

-Cep telefonu görüntüsü-

Kamera Gesi 

-Foktan detay
-Vatozu yemesi
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Demre ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Akdeniz foku, vatoz balığını yerken görüntülendi. Dünyada nesli tükenme tehlikesi karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan Akdeniz foku, Demre Kekova bölgesi Kaleköy civarında görüldü.
Tekne turunda bulunan, turizmci Ergun Dündar, Akdeniz fokunun yakaladığı vatoz balığını yeme anlarını kamerasıyla görüntüledi. Sudan gelen sesler üzerine kamerasını o yöne çevirdiğini anlatan Dündar, “Kısa sürede ortaya 1.70 ile 1.80 metre arasında 300 kilo civarında bir Akdeniz foku çıktı. Ağzındaki kocaman vatoz balığını yemeye çalışıyordu. Balığı suda aşağı yukarı, çırparak öldürdü. Tek başınaydı, sonra ortadan kayboldu. İlk kez böyle bir görüntü çektim. Akdeniz fokları kolay kolay vatoz yemez. Nadir rastlanan bir olay” diye konuştu.

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