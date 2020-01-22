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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ahşap atıklardan kedi evleri yaptılar Haberi

Ahşap atıklardan kedi evleri yaptılar Haberi

Ahşap malzemelerin ekipler tarafından toplanma görüntü

Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Ahşap malzemelerin atölyede işlenmesi
-Evlerin boyanmasından görüntü
-Evlerin önceden belirlenen adreslere taşınması
-Evler ve sokaktan görüntü

( DENİZLİ )- Pamukkale Belediyesinden örnek çevreci proje- Temizlik görevlilerinin topladığı ahşap atıklar kedi evine dönüştürüldü DENİZLİ

- Denizli Pamukkale Belediyesi, çevreci bir projeyi hayata geçirerek Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan ahşap atıklar Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından işlenerek kedi evine dönüştürüldü. Kedi evleri ilçe sakinleri tarafından büyük beğeni topladı.Pamukkale Belediyesi ilçe halkının hayatını kolaylaştıracak, ilçe huzurunun devamı için çalışmalar yaparken, ilçedeki diğer canlıları da unutmuyor, sokak hayvanlarını kış gününde yalnız bırakmıyor. Pamukkale’de, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan ahşap atıklar Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kedi evine dönüştürülüyor. Pamukkale Belediyesi bir örnek çalışmaya daha imza attı. İlçe genelinde temizlikten sorumlu olan Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöpe atılan ahşapları ayrı bir şekilde topluyor. Bu tür atıkları ayrıştıran ekipler, bu malzemeleri Park Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim ediyor. Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ahşap atıkları atölyede işleyerek sokak hayvanlarına sıcak yuva olacak şekilde kedi evlerine dönüştürüyor. Böylece ahşap atıklar çöp olmaktan kurtulurken, bu malzemeler sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor. Kedi evleri ilçedeki parklara, okul bahçelerine ve kamu binalarının bahçelerine yerleştiriliyor. 2019 yılında 20’ye yakın kedi evi yapılarak sokak hayvanlarının kullanımına sunuldu. 2020 yılında da ahşap atıklar ayrıştırılarak, ekipler tarafından kedi evine dönüştürülüp, parklara konulmaya devam edilecek.“Sokakta yaşayan hayvanları da unutmadık”Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede yaşayan herkesin hayatına dokunacak çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran projelerimiz var. Ama bunun yanında sokakta yaşayan hayvanları da unutmadık. Bizler bu doğal ortamı hayvan dostlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Her birimiz doğal ortamın eşit birer paydaşıyız. Çöpe atılan ahşap atıkları işleyip kedi evi haline getiriyoruz. Bu kedi evlerini parklara yerleştirerek sokak hayvanlarına sıcak bir yuva oluşturuyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak, sokak hayvanlarımız için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

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