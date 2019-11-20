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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ağlara takılan caretta caretta kurtarıldı, tedavisinin ardından denize bırakıldı

Ağlara takılan caretta caretta kurtarıldı, tedavisinin ardından denize bırakıldı

Caretta Caretta'nın suya bırakılışı

Caretta Caretta Harekete Geç Bulduk Hayvan Irak 

-İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin'in röportajı
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Körfezi’nde balıkçı ağlarına takılan caretta caretta, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edildi ve yeniden denize bırakıldı. İzmir’de balıkçı ağlarına takılan, nesli tehdit altındaki iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda veterinerler tarafından tedavi edildi ve denize bırakıldı. İzmir’in Bostanlı semtindeki balıkçı barınağından alınan, bitkin olduğu ve ufak tefek yaralara sahip olduğu anlaşılan kaplumbağa bir gün boyunca dinlendirildi. Sağlığına kavuşan caretta caretta İzmir Kuş Cenneti Homa Dalyanı’ndan denize bırakıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden gelen bilgi üzerine harekete geçip oldukça yorgun halde buldukları deniz kaplumbağasını Sasalı’da gözetim altına aldıklarını söyledi.

25 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi kaplumbağanın ağlara takıldığının tespit edildiğini söyleyen Afşin, iribaş deniz kaplumbağasının bir gün dinlenmesini sağlayarak, sağlıklı olduğundan emin olduktan sonar denize bırakmaya karar verdiklerini vurguladı. Sevimli caretta caretta İzmir Kuş Cenneti’nden denize bırakılır bırakılmaz mavi sularda hızla gözden kayboldu. Yaralı hayvanlara kucak açıyor 425 bin metrekare alan üzerinde 138 türde iki bin 600'den fazla hayvanı ve 250'den fazla bitki türünü bünyesinde bulunduran İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yaralı, hasta ve tedaviye muhtaç halde getirilen yaban hayvanlarına da kucak açıyor. Veterinerler ve uzman personel tarafından tedavi edilen hayvanlar, gerekli müdahaleler sonrasında doğaya bırakılıyor.
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