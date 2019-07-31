Agave bitkisi 30 yıl sonra çiçek açtı

-Mustafa Kemal Tokgöz röportaj

-Agave bitkisi kurumakta iken görüntü

-Yeni bitki filizleri



( ANTALYA ) ANTALYA



- UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi 30 yıl sonra Antalya’nın Kemer ilçesi Hükümet Konağı bahçesinde çiçek açtı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından “dünya mirası” listesine alınan “Agave” bitkisi 60 ile 100 yıllık yaşamı boyunca boyunca sadece bir kez çiçek açması ve ardından kurumasıyla tanınıyor. “Yüzyıl bitkisi”, “sabır otu”, “Hırsız kaçıran” isimleriyle de tanınan bitki, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden sonra, Antalya’nın Kemer ilçesindeki Hükümet Konağı bahçesinde görüldü.

Çiçek açmak üzere uzun bir gövde oluşturmadan önce Aloe vera cinslerine benzeyen Agave bitkisinde, yaklaşık 8 metre yüksekliğinde bir gövde oluşunca, Kemer Adliyesi çalışanlarından Mustafa Kemal Tokgöz’ün dikkatini çekti. Bitki çiçek açtığında Hükümet Konağı’nda bulunan diğer personelin ve yoldan geçen turistlerin de ilgisini toplayan Agave bitkisi çiçeklerini açmasının ardından yavaş yavaş kurumaya başladı.

Kurumaya başlayan bitkinin dibinde şimdiden yeni nesil Agavelerin filizlenmeye başladığı görüldü.



