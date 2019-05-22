Afyonkarahisar'daki misafirperverlik ABD'li öğretmeni Türkiye'ye bağladı - İZMİR
: - Markk Kırstein'in kütüphaneye girmesi - Kırstein'in kitapları incelemesi - Osmanlı Tarihi kitabı hakkında bilgi alması - Kırstein'in konuşması - Kütüphaneden detaylar - Kırstein'in halıları incelemesi - Esnafla sohbet etmesi - Kırstein'in camiyi ziyaret etmesi - Cami imamı Mustafa Şen ile selamlaşması - Kuran hakkında bilgi alması - Camiden detaylar - Kırstein ve arkadaşlarının çay içmesiAfyonkarahisar'daki misafirperverlik ABD'li öğretmeni Türkiye'ye bağladı - Eğitim projesi için geldiği Afyonkarahisar'da kendisine gösterilen ilgi ve samimi yaklaşımdan etkilenen Yahudi asıllı ABD vatandaşı Markk Kirstein, 13 yıldır aralıksız ziyaret ettiği Türkiye'de yeni dostlar ve arkadaşlar ediniyor - Türkiye'deki anılarını kaleme alan Kirstein, 13 yıllık deneyimlerini kitaplaştırmaya hazırlanıyor - Markk Kirstein: "Türk halkı çok iyi ve cömert. Kitabım çıktığında Türk halkına bir hediyem olacak. Kendileriyle gurur duymaları gerektiğini bir kez daha anlayacaklar"İZMİR (AA) - METİN AYDEMİR - Bir eğitim projesi için 2006'da geldiği Afyonkarahisar'da, kendisine gösterilen ilgiden çok etkilenen ABD'li Markk Kirstein, bu tarihten sonra aralıksız ziyaret ettiği Türkiye'de yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kuruyor.İngiltere'de öğretmenlik yapan Kirstein, 13 yıl önce uluslararası eğitim çalışması kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da, misafirperverlik ve samimi yaklaşımdan çok memnun kaldı.Yaklaşık bir hafta Afyonkarahisar'da misafir olan Kirstein, bu sürede ev ziyaretleri yaptı, yörenin kültürü hakkında bilgi aldı ve yeni arkadaşlar edindi. İnsanların yakınlığından ve ev sahipliğinden etkilenen Kirstein'in Türkiye ile arasında özel bir bağ oluştu.O yıldan itibaren her sene Türkiye'ye gelen Kirstein, İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir gibi birçok şehri gezdi. Yılın yaklaşık 20 gününü Türkiye'ye ayıran Kirstein, gittiği yerlerde yine dostluklar kurdu ve evlere misafir oldu.Bu süreçte Türkiye'deki anılarını kaleme alan Kirstein, 13 yıllık deneyimlerini kitaplaştıracak. Seyahatlerinde insanların dinlerine olan bağlılıklarını da fark eden Kirstein, İslam hakkındaki ön yargılı düşüncelerin de değişmesini istiyor.Bu yılki durağı İzmir 'in Bergama ilçesi olan Kirstein, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seyahatlerinde güzel dostluklar kurduğunu söyledi.
İlk ziyaretini 13 yıl önce Afyonkarahisar'a yaptığını hatırlatan Kirstein, şöyle konuştu:"Türkiye'de yaşadıklarım bende çok derin iz bıraktı ve artık her yıl tatilimi burada geçiriyorum. Beni Türkiye'ye bağlayan en önemli nedenlerden biri de 1492 yılında Osmanlı Sultanı 2. Beyazıt'ın Yahudilere yardım etmesiydi. Ben de bir Yahudiyim. O dönem İspanya'da bizi daha fazla istemiyorlardı. Sultan, 'bizim ülkemize gelebilirsiniz' dedi. Bize inanılmaz derecede iyi davranmışlar. O zamandan beri Yahudi halkı Osmanlı topraklarında yaşadı. Beni buraya çeken bu histi. Türk halkına karşı özel bir bağ olduğunu bu olayla hissetim."Türkiye'de çok sevdiğim insanların olduğunu hatırlatan Kirstein, onları ailesi gibi gördüğünü belirtti. Türkiye'ye dair anılarını kitaplaştıracağını ifade eden Kirstein, "Burada insanların dinlerine çok bağlı olduklarını gördüm. İslam'ın bir barış dini olduğunu da kitapta anlatacağım. Türk halkı çok iyi ve cömert. Kitabım çıktığında Türk halkına bir hediyem olacak. Kendileriyle gurur duymaları gerektiğini bir kez daha anlayacaklar." diye konuştu.
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