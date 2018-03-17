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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Afrin gazisi Dindar: ''Bayrağımızın gölgesinde bu vatan var olacaktır'' - MANİSA

Afrin gazisi Dindar: ''Bayrağımızın gölgesinde bu vatan var olacaktır'' - MANİSA

- Afrin Gazisi Süleyman Dindar'ın açıklaması - Baba Mustafa Dindar'ın açıklamasıAfrin gazisi Uzman Çavuş Dindar: - "Cumhurbaşkanımız ve milletimizin desteğiyle bu ülkeden terör silinecek"MANİSA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK - DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatında yaralanan Uzman Çavuş Süleyman Dindar, "Cumhurbaşkanımız ve milletimizin desteğiyle bu ülkeden terör silinecek. Bayrağımızın gölgesinde bu vatan var olacaktır." dedi.
Afrin'de kullandığı tanka roket isabet etmesi sonucu el ve yüzünden yaralanan Dindar, Hayat İskenderun Devlet Hastanesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından Gördes'teki babaevine geldi. - "İyileşir iyileşmez gitmek istiyorum"Yakınları, komşuları ve arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Dindar, AA muhabirine, tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.
İyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına dönmeyi heyecanla beklediğini ifade eden Dindar, şunları söyledi:"Her daim vatanımız için hazırdık, mutluyduk. Bölge halkının halkımız yardımcı oluyordu, helal olsun, Allah razı olsun sevgileri bambaşkaydı. Orada herşey çok iyi gidiyor, kara harekat terör bölgelerini tek tek yok ediyorduk. Moral motivasyon olarak, bölüğümüz, taburumuz hepsinin morali on numara. 7 Şubat'ta ben yaralandım. Olan biteni televizyondan izliyorum. İyileşir, iyileşmez arkadaşlarımın ve komutanlarımın yanına gitmek istiyorum. Vatan meselesi çok başka birşey, kimse bu vatanı bölemez, biz milletimizin duası ile ayaktayız. Dualarını eksik etmesinler. Rabbim askerimizin ayağına taş değdirmesin. Bizimde gördüğümüz gibi burası gibi oranın halkı da terörü istemiyor. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin desteğiyle bu ülkeden terör silinecek. Bayrağımızın gölgesinde bu vatan var olacaktır."Baba Mustafa Dindar ise oğlunun vatan ve millet için mücadele etmeye devam edeceğini belirterek, "Çocuklarımızla, askerlerimizle ve milletimizle gurur duyuyoruz. Allah inşallah orada askerlerimize kazasız belasız geri dönmeyi nasip eder." şeklinde konuştu.

Televizyon Tedavi Süreci Muhabir Helal Irak 

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