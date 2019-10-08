Adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde eğlendi - RİZE

- Arabanın derenin içinden geçmesi - Motosikletin derenin içinden geçmesi Adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde eğlendiRİZE (AA) - Rize 'nin Ardeşen ilçesinde iki adrenalin tutkunu, araç ve motorlarıyla Fırtına Vadisi'nden geçmesi, renkli görüntüler oluşturdu.Ardeşen'de yaşayan Hasan Yazıcı arazi aracı, Mehmet Sırrı Kutanis ise motosikletiyle Fırtına Vadisi'nde buluştu.İki arkadaş, arazi aracı ve motosikletleriyle Fırtına Deresi'nde suyun içinde gezerek karşı kıyıya geçti. Yazıcı ve Kutanis, dere sularında eğlenceli anlar yaşadı.Arkadaşları ise bu anları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.
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