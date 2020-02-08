Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'nın Feke ilçesinde sağanak yağış nedeni ile yol çöktü

Adana'nın Feke ilçesinde sağanak yağış nedeni ile yol çöktü

sağnak yağiş detayı gece görüntü

Sağanak Yağış Geçmiş Olsun Aşırı Yağış Cep Telefonu Yol Çökmesi 

-gündüz dere yataklarından detay
-Ak parti feke ilçe başkanı İbrahim gün vatandaşı uyarı videosu sel yerinde

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Feke ilçesinde sağanak yağış nedeni ile yol çöktü, heyelan meydana geldi. Selde mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı. Adana’nın Feke ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış heyelan ve yol çökmesine neden oldu. İlçede gece oluşan sel nedeni ile jandarma ekipleri selde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Adana-Feke yolunda heyelan meydana gelirken şiddetli sağanak nedeni ile Kayadibi Mahallesi ile Feke ilçesindeki yol, heyelan nedeni ile çöktü. Şiddetli sağanak nedeni ile ilçede bir çok noktada sel ve heyelan meydana gelirken Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, yaptığı açıklamada “Mansurlu Çondu Şahmuratlı mahallelerimizde aşırı yağıştan ve, selden dolayı kapanan, yollar gece gündüz demeden çalışmalar sonucu açılmıştır. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun. Şahmuratlı da selden dolayı mahsur kalan vatandaşlarımızı iş makinalarımızla sağ salim evlerine ulaştırdık. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve Feke Jandarma komutanlığına teşekkür ederiz” dedi.
Sel nedeni ile Ormancık, Değirmendere başta olmak üzere bir çok mahalle yolu ulaşıma kapandı. Feke AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Gün, selin yaşandığı anları cep telefonu ile kaydederek vatandaşları sosyal medya üzerinden yola çıkmamaları için uyardı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Pasaport Polisleri Yeni Kıyafetlerini GiydiPasaport Polisleri Yeni Kıyafetlerini Giydi
Ocak Ayında Deniz KeyfiOcak Ayında Deniz Keyfi
Şehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna UğurlanıyorŞehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Güzel Ülkemden Kar ManzaralarıGüzel Ülkemden Kar Manzaraları
Sahte Peygamber DefnedildiSahte Peygamber Defnedildi
Yavru Kangallar Vatan Görevi İçin HazırYavru Kangallar Vatan Görevi İçin Hazır
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı