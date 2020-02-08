-gündüz dere yataklarından detay

-Ak parti feke ilçe başkanı İbrahim gün vatandaşı uyarı videosu sel yerinde



( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Feke ilçesinde sağanak yağış nedeni ile yol çöktü, heyelan meydana geldi. Selde mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı. Adana’nın Feke ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış heyelan ve yol çökmesine neden oldu. İlçede gece oluşan sel nedeni ile jandarma ekipleri selde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Adana-Feke yolunda heyelan meydana gelirken şiddetli sağanak nedeni ile Kayadibi Mahallesi ile Feke ilçesindeki yol, heyelan nedeni ile çöktü. Şiddetli sağanak nedeni ile ilçede bir çok noktada sel ve heyelan meydana gelirken Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, yaptığı açıklamada “Mansurlu Çondu Şahmuratlı mahallelerimizde aşırı yağıştan ve, selden dolayı kapanan, yollar gece gündüz demeden çalışmalar sonucu açılmıştır. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun. Şahmuratlı da selden dolayı mahsur kalan vatandaşlarımızı iş makinalarımızla sağ salim evlerine ulaştırdık. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve Feke Jandarma komutanlığına teşekkür ederiz” dedi.

Sel nedeni ile Ormancık, Değirmendere başta olmak üzere bir çok mahalle yolu ulaşıma kapandı. Feke AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Gün, selin yaşandığı anları cep telefonu ile kaydederek vatandaşları sosyal medya üzerinden yola çıkmamaları için uyardı.



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