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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül, Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi - VAN

Adalet Bakanı Gül, Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi - VAN

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Van Kitap Fuarı'nda stantları gezmesi - Adalet Bakanı Gül'ün fuarı ziyarete gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi - Adalet Bakanı Gül'ün bir kız çocuğu ve ailesi ile fotoğraf çektirmesiVAN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi.

Kız Çocuğu 

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