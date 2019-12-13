Adalet Bakanı Gül, Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi - VAN
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Van Kitap Fuarı'nda stantları gezmesi - Adalet Bakanı Gül'ün fuarı ziyarete gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi - Adalet Bakanı Gül'ün bir kız çocuğu ve ailesi ile fotoğraf çektirmesiVAN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım