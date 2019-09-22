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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
ABD'li şarkıcı Della Miles Konya'da

ABD'li şarkıcı Della Miles Konya'da

- ABD'li şarkıcı Della Miles'in Mevlana Müzesi ziyaret etmesi - Miles'in açıklamaları - Dünyaca ünlü caz sanatçısı Della Miles, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiKONYA (AA) - Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve Türkiye'ye yerleştikten sonra İslamiyet'i seçerek Müslüman olan ABD'li caz sanatçıcı Della Miles, Konya 'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Konya 'ya gelen Della Miles, Türk - İslam mutasavvıfı ve şairi Mevlana Celaleddin - i Rumi'nin 812. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nin açılış programına katıldı.
Ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Miles, yetkililerden müzenin bölümleri hakkında bilgi aldı.Müze çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektiren Miles, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente ilk kez geldiğini ancak bunun son gelişi olmayacağını söyledi Konya 'nın kendisi için bir eğitim şehri olduğunu ifade eden Miles, "Bugün Mevlana'yı gezerek, büyük bir pozitif enerji aldım. Burada huzur buldum. Çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum." diye konuştu.
Miles, "16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nin davetlisi olmasının kendisi için bir onur olduğunu belirtti.
Festivalin kendi yaptığı müzikleri etkileyeceğini anlatan Miles, "Kendi şarkılarımla burada duyduğum müzikleri birleştirebilirim. Festival sırasında konser alanında sahnedekileri izlerken sahnede olmayı çok istedim. Çok etkilendim. Bu yıl hazırlıksızım ama seneye muhakkak burada olacağım.'' dedi.

İslam İslamiyet Şarkıcı 

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