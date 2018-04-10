AA'dan 'Işıklar ve Gölgeler' fotoğraf sergisi - ANTALYA
AA'dan "Işıklar ve Gölgeler" fotoğraf sergisi - ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması - AA foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün Antalya 'yı yansıtan 75 fotoğrafından oluşan "Işıklar ve Gölgeler" isimli sergisi, Antalya 'da 15 Nisan'da açılacakANTALYA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün objektifinden Antalya 'yı farklı yönleriyle yansıtan "Işıklar ve Gölgeler" isimli fotoğraf sergisi, 15 Nisan'da Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.AA ile Antalya Valiliği arasında yapılan protokol çerçevesinde "Işıklar ve Gölgeler" temasıyla hazırlanan fotoğraf sergisinde kentin tabiatını, tarihi dokusunu ve kültürünü anlatan 75 fotoğraf yer alacak.Cumhuriyet Meydanı'nda açılacak sergi 22 Nisan 2018 tarihine kadar gezilebilecek. Sergi alanında ayrıca, Antalya Valiliğince hazırlatılan ve 6 dilde seslendirilen " Antalya Merhaba" isimli tanıtım filmi de ziyaretçilerle paylaşılacak. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergideki fotoğraflarda dört mevsim Antalya 'nın görülebileceğini belirtti. Karaloğlu, şunları kaydetti:"Foto muhabiri arkadaşımız Ali İhsan Öztürk 1 yıl boyunca Antalya 'nın bütün ilçelerinde çalıştı. 75 fotoğraftan oluşan sergide Antalya 'nın kültürel ve tarihi varlığı, doğal güzellikleri, sahilleri, mağaraları, yaylaları, yaban hayvanlarına varıncaya kadar bütün değerleri ortaya konuldu. Bugüne kadar birçok sergi yapılmıştır ama şehrin belli bölgeleriyle ilgili sergiler olmuştur. Bu sergi ile Antalya 'yı bütüncül olarak anlatma fırsatı bulmuş olacağız."AA'ya teşekkür eden Vali Karaloğlu, herkesi sergiyi görmeye davet etti.