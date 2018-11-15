8. Malatya Uluslararası Film Festivali - Kırmızı halı geçişi - MALATYA
- 8. Malatya Uluslararası Film Festivali - Kırmızı halı geçişleriMALATYA (AA) - 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde Uzun Metraj Film Yarışması'nda mücadele eden 'Anons' ve 'Güvercin' filmleri 5'er ödülün sahibi oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'ncisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, kırmızı halı geçişi ve kapanış töreniyle sona erdi.Sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler Malatya Nikah Sarayı'ndaki tören öncesi kırmızı halıda yürüyerek basın mensuplarına poz verdi. Davetliler daha sonra festivalin kapanış programının düzenlendiği salona geçti.Programda konuşma yapan Festival Direktörü Suat Köçer organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.Konuşmanın ardından Uluslararası Kısa Metraj Film yarışmasında birinci olan "The Teacher"e ödülü Filistin Kültür Bakanlığı Sinema Bölümü Direktörü Lina Buhari Bokhary tarafından verildi. Yönetmen Emre Konuk ise Ulusal Kısa Metraj En İyi Film Dalında Jüri Özel Ödülü alan 'Her şey Yolunda' ile birinci olan 'Sonsuz'a ödüllerini verdi. - Ulusal ÖdüllerFestivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasını kazanan 'Anons' filminin ödülünü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, Malatya Valisi Aydın Baruş'un elinden aldı. Coşkun, yarışmada ayrıca en iyi yönetmen ödülünün de sahibi oldu.'Aydede' filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu Kristal Kayısı' ödülünü Ezgi Mola alırken, 'En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı' ödülü 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' eserindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı.Festivalde ayrıca 'En İyi Senaryo' ödülünü ise 'Aydede' filmiyle Abdurrahman Öner aldı.Anons filmi ayrıca en iyi sanat yönetmeni, Film - Yön 'En İyi Yönetmen Ödülü', SİYAD 'En İyi Film Ödülü'nün de sahibi oldu.En iyi yardımcı erkek oyuncu, Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü ile en iyi kurgu ödülünü de 'Güvercin' filmi aldı. - Malatya Film Platformu ÖdülleriFestival kapsamında bu yıl 2'incisi düzenlenen Malatya Film Platformu kapsamında gerçekleşen yarışmalarda da ödüller sahiplerini buldu.Uluslararası Senaryo Geliştirme Destek Ödülünü kazanan "Bir Tutam Karanfil", "Kurt" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmlerine ödülünü Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu takdim etti.Ödüllü yönetmen Musa Uçakan da TRT Kısa Film Yapım Destek Ödülleri'ni kazanan "Kar Kış Kıyamet", "Kendini Gömen Adam" ve "Zemberek" filmlerinin ekiplerine ödüllerini verdi.Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü ise "Aralık" filmine kazandı. Ödülü Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz verdi.TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü'nü kazanan "Bir Düş Gördüm" eserine ödülünü verdi. - Uluslararası ödüllerSenarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceyhan, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, festivalde yarışan filmlerin çok iyi olduğunu belirterek, organizasyonu çok beğendiğini ve sorunsuz tamamlandığını söyledi.
Ceyhan, konuşmasının ardından Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü'nü kazanan "The Load (Yük)" filmine ödülünü verdi.Oscar alan ve Hollywood oyuncularına da koçluk yapan yapan akademisyen Vernice Klier ise yarışma kapsamında 'Juri Özel Ödülü'nü almaya hak kazanan AGA eserine ödülünü takdim etti. - Özel ÖdüllerTRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Kemal Sunal Halk Jurisi En İyi Film Ödülü'nün kazananını 'Çınar' olarak açıkladı. Prof. Dr. Ulvi Saran ise kendi adını taşıyan özel ödülü 'Güvercin' filimin aldığını duyurdu.