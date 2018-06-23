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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
57. Uluslararası Bursa Festivali - BURSA

57. Uluslararası Bursa Festivali - BURSA

- Sümer Ezgü, Suzan Kardeş ve Gülay'ın aynı sahneyi paylaşarak konser vermeleriBURSA (AA) - Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında Sümer Ezgü, Suzan Kardeş ve Gülay aynı sahneyi paylaşarak konser verdi.Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirilen konserde ilk olarak sanatçı Gülay sevilen şarkılarını seslendirdi.Suzan Kardeş ve orkestrası Balkan ezgilerini Türk müzikleriyle harmanlayarak zaman zaman da dans ederek izleyenlerin beğenisini topladı.Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü de "Anadolu'dan Geldik", "Cemilem" ve "Çökertme"gibi sevilen türküleri seslendirdi ve davul çalarak zeybek oynadı.

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